La rotunda frase de Jorge Javier Vázquez tras las últimas noticias sobre el rey Juan Carlos

María Teresa Campos se reencontró este jueves con el popular presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, en su nuevo canal de Youtube, Enredados. Tras pasar figuras televisivas como Toñi Moreno o David Broncano, ahora le llegó el turno al presentador catalán.

La charla entre ambos comenzó a lo grande: hablando de los 64,8 millones de euros que Juan Carlos le habría dado a Corinna por amor y gratitud, según sus propias palabras.

“Hoy es un día más de Corinna que de corona. La verdad es que la cifra. Cuando he visto 64,8 millones que le transfirió con amor, yo digo olé tu... de oro”, aseguró la presentadora.

Vázquez ironizó con el tema: “A mí me llamó mucho la atención cuando decía que se los había puesto para asegurarse su futuro... pero eso es asegurarse el futuro de un país”. ”¡Y por amor! Mecachis en la mar... A mí no me ha querido nadie en mi vida si por amor tienes que regalar eso”, respondió Campos.

La expresentadora de Telecinco comentó que, a pesar del respeto que tiene a Sofía, los “Borbones siempre han sido mujeriegos”.

Esas palabras de Campos llevaron a una rotunda frase de Vázquez: “Eso (que sea mujeriego) tampoco me molesta, pero los vicios se los tiene que pagar uno. No van a escote”.