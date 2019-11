El intrépido Kans Kamper del que hablaba el texto no era otro que Hans Gamper —posteriormente rebautizado como ‘Joan’—, un estudiante y deportista suizo residente en Barcelona. Si aún no te sitúas, más fácil: el fundador del Barça.

Pero en su dimensión global, la entidad no olvida su implantación local. “Desde su origen se vio que el F.C. Barcelona no podía ser solo un ente para hacer deporte. Muy pronto se produjeron situaciones de carácter social que llevaron a crear el Español como antagonista (los ‘pericos’ nacieron en 1900). Es entonces cuando comienza a desarrollarse la idea de que el Barcelona es más que un club”, reflexiona Lluis Lainz. Aún hoy persiste.

“Pero esto no es nuevo, ¿eh? Siempre lo ha sido”, matiza de nuevo Lainz, que llega a afirmar que “desde luego, no es esta la época de mayor implicación política”. Por ello descarta de raíz una implicación excesiva en la cuestión independentista. De todos modos, reconoce que todo lo que se diga, se haga o se deje de hacer en Can Barça da que hablar.

Lainz le vuelve a quitar importancia a estos “simples gestos”: “Creo sinceramente que el F.C. Barcelona no está involucrado de modo claro en el procés y es lógico que sea así, porque tiene una importante masa social de fuera de Cataluña, aunque sea una institución catalanista y respete su historia”.

“Insisto: no es ahora cuando mayor implicación política tiene; los comunicados, los mensajes transmitidos en los últimos años han sido siempre en favor de la libertad de expresión. Eso no es posicionarse y, de hecho, hay un sector de la sociedad que recrimina a sus directivos no implicarse más. Incluso fuera de Cataluña y España hay quien ve extraño que no se implique más”, valora.

‘Mes’ que fútbol: baloncesto, balonmano, fútbol sala...

Y de vuelta a los campos de juego, otro “hecho diferencial”. Detrás del “Fútbol Club” que denomina a la institución se sustenta un enorme entramado polideportivo. Algo que no tienen sus rivales. Porque si el ADN del Barça está marcado por grandes estrellas futboleras —Kubala, Cruyff, Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Messi...— no lo está menos por sus decenas de secciones deportivas entre masculinas, femeninas y cantera.

El Barcelona cuenta con divisiones profesionalizadas y de primer nivel en baloncesto, fútbol sala, balonmano y hockey patines, entre las que acumulan centenares de campeonatos nacionales, continentales e intercontinentales desde sus respectivas creaciones.