13 series de grandes estrellas del cine que han pasado por España sin pena ni gloria

Definitivamente, ni la fama ni el número de seguidores en redes sociales de sus protagonistas es garantía de éxito para una ficción, independientemente de su calidad. La última en sufrir esa aparente falta de interés ha sido The Undoing . La serie de HBO protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant se ha perdido entre tanto comentario sobre Patria, Antidisturbios, Veneno o Gambito de dama. De ella se habla mucho menos.

No han sido las únicas estrellas del cine que han pasado por la pequeña pantalla sin que apenas se les preste atención en España. Grandes actores de la industria han protagonizado series avaladas por la crítica y los premios, pero han hecho mucho menos ruido en el mercado nacional.

Little Fires Everywhere, con Reese Witherspoon, obtuvo la nominación a los Emmy de este año a Mejor miniserie, dirección y actriz. Luther, con Idris Elba, ha sido reconocida en los BAFTA, en los Emmy y en los Globos de Oro. Homecoming, con Julia Roberts, es “un thriller deslumbrante” según The Hollywood Reporter y en Gypsy “Naomi Watts brilla lo suficiente para hacer de la serie un estudio de personaje errante y atrevido que merece la pena seguir”, decía Entertainment Weekly.