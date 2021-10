19.000 retuits y mucha empatía: la historia detrás del niño que perdió su mochila

Hay juguetes que llegan a convertirse en los bienes más preciados de los niños, ya sea aquel peluche sin el que no pueden dormir, ese muñeco con música del que no se separan o esa colección de cromos que les ha costado tanto reunir. Ese era el caso de Alejandro, un niño de 7 años que perdió su colección favorita de cartas de Pokémon.

Él guardaba sus cartas en una pequeña mochila que dejaron olvidada el día 30 de septiembre en la Plaza de María Pita, en A Coruña. Alejandro suele jugar con sus amigos en esa céntrica plaza de la localidad gallega. “Él me preguntó varias veces por la mochila y yo le contestaba con la típica frase: ‘está donde la hayas dejado’. Me insistió tanto que le ayudé a buscar y no estaba”, explica Cecilia, la madre del pequeño.

Contactaron con las demás madres que se encontraban ese día en la plaza y una de ellas les explicó que sí que había quedado allí la mochila, pero como no sabían de quién era, la dejaron en la plaza por si pertenecía a otro grupo de niños de otro colegio. “Alejandro estaba muy triste por haber perdido su juguete favorito, siempre va a todas partes con sus cartas de Pokémon”, confiesa su madre.

“La idea de poner carteles fue del niño, muchas veces vemos carteles de gatitos perdidos, patinetes, etc. Le hice los carteles y los fuimos pegando el domingo pasado por los alrededores de la plaza además de compartirlo en Facebook e Instagram”, comenta Cecilia en referencia al cartel que se compartió en el tuit viral.