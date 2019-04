4 motivos de lujo para escaparte a Mallorca sin que nadie te moleste

EXPEDIA

Vacaciones, ¿en qué momento? ¡Ni que me sobrase el dinero! En cualquier momento agarro la puerta y me voy. Y así podríamos seguir hasta el final de Saber y Ganar, con excusa tras excusa para no coger la mochila y olvidarnos de nuestras obligaciones diarias. Que si el tiempo, que si el dinero... Pues lo cierto es que un par de días fuera puede sacarnos de pobres física y anímicamente. Y, a ver, que vivimos en un país que atrae millones de turistas, ¡aprovechémoslo! Nosotros le damos la vuelta a la tortilla y te presentamos cuatro excusas perfectas para agarrar la puerta y, por un par de días, olvidarte de todo en un lugar perfecto sin irte demasiado lejos. ¿Dónde? ¡Mallorca! Te decimos por qué... 1. “Necesito desconectar”

Esta idílica isla del Mediterráneo recibe miles y miles de visitas al año, ¿por qué será? En Expedia.es se nos ocurren muchas razones. Para empezar, es un destino fantástico para desconectar: no hay nada como perderse entre sus hermosas calas o recorrer su maravillosa sierra para comprobarlo. De la gastronomía y el clima ya ni hablamos porque todos lo sabemos de sobra. ¿Que no tienes tiempo, dices? Oye, que Mallorca está aquí al lado... ¡y con apenas un finde volverás con las pilas más que cargadas! De hecho, dicen que desconectar es uno de los efectos más positivos de unas vacaciones (por cortas que sean), ya que vuelves a casa y a la oficina con mejor actitud y tu productividad aumenta. Igual está bien recordárselo a tu jefe, si es quien te impide irte... ¿O eres tú con tus excusas? 2. “Quiero un lugar tranquilo donde encontrarme a mí mismo”

Otra razón para acercarse a Mallorca son sus fantásticos hoteles. Habíamos dicho que recibe multitud de turistas, y en algún lugar tendrán que alojarse. Si la idea es recuperar fuerzas, descansar y olvidarse de todo, aquí tendrás excelentes opciones de alojamiento que te ofrecen justamente eso. Por ejemplo, el Hotel Isla Mallorca & Spa es increíble por la tranquilidad que en él se respira (no lo decimos nosotros, lo dicen sus huéspedes: ¡echa un vistazo a sus comentarios!). Por supuesto, estás en una isla, por lo que eso de estar cerca de la playa no debería sorprenderte. Eso sí: sus instalaciones y su servicio son perfectos para que tu única preocupación sea precisamente no preocuparte de nada. Además de organizar rutas de senderismo y ciclismo por la zona, ofrece clases de yoga: y no hace falta ser un yogui para sentir sus de sobra conocidos beneficios para la salud. 3. “Mi familia se merece unos días de descanso”

Si tienes hijos y no quieres que se queden en casa o con los abuelos (ellos también merecen un poco de tranquilidad), echa un vistazo a los servicios del Hotel Riu Palace Bonanza Playa, cuyos comentarios los tachan de impresionantes (ni más ni menos). Y es que quizás no quieras dejar a los peques en casa, pero una vez en Mallorca, sí puedes dejarlos en el hotel, pues ofrece servicio de guardería y actividades supervisadas para los más pequeños. Mientras, tú podrás aprovechar para pasar tiempo con tu pareja, acercaros a las Cuevas del Drach y recuperar el tiempo que habéis perdido entre horas de trabajo. 4. “Me apetece estar a mi aire, sin ruidos ni historias de niños”

