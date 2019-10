5 cosas que elogiar de Portugal y otras 3 que no, ahora que se celebran elecciones

Portugal celebra este domingo elecciones legislativas con la práctica seguridad de una victoria socialista, que mantendría en el poder a los del actual primer ministro, Antonio Costa. La duda está en si lograrán la mayoría absoluta o tendrán que compartir el timón del país. En la última legislatura, han gobernado junto a las fuerzas más progresistas (el Bloco de Esquerda, el Partido Comunista y Los Verdes) con acuerdos puntuales para la investidura, los presupuestos o leyes concretas. Cooperación pero no coalición. Y ha ido bien. Los que se reían de la llamada gerigonça (esa suma extraña y poco clara abocada al fracaso), han tenido que asumir que la fórmula ha funcionado.

Cuando en España nos preparamos para las cuartas elecciones en cuatro años porque precisamente no hemos sabido reeditar un acuerdo como el portugués, es imposible no mirar de reojo ese espejo. Se habla de “milagro económico”, de un país “salvado” de la Troika, los créditos y el rescate a base de buena gestión y agenda social. Pero de Portugal también llegan las huelgas constantes por las carencias en los servicios públicos y los trabajadores pobres.

Hay motivos para la admiración, muchos, pero también para la alerta, algunos menos.

Motivos para el elogio

1) La izquierda ha sabido entenderse

El primero es básico: aunque las elecciones las ganó hace cuatro años el conservador Pedro Passos Coelho, se quedó a siete escaños de la mayoría absoluta, y las fuerzas de izquierda, no sin complicaciones y largos debates, supieron sumar y gobernar. De los 230 diputados del parlamento, los socialistas lograron 86, pero han ido sacando adelante votaciones con los votos del Bloco (los Podemos locales, con 19) y la alianza de comunistas y verdes (17 más).

No todo ha sido entendimiento, ha habido momentos de enfrentamiento claro y propuestas que han peligrado o no han salido. Pero, en conjunto, el resumen es de una notable estabilidad institucional y una rápida actividad legislativa. Se han puesto de acuerdo en lo más urgente (lo económico y lo social), mientras que cada cual podía seguir defendiendo su propia naturaleza, porque no eran socios ni compartían consejo de ministros.

2) Los socios han ido a lo importante

El Gobierno en minoría de Costa y sus socios puntuales ha iniciado una senda de recuperación económica impensable ante los recortes aplicados por Coelho a raíz de la crisis. 78.000 millones de euros supuso el rescate del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea).

Frente a los despidos de funcionarios, los recortes generales de salarios, la cancelación de festivos o la congelación de pensiones, entre otros tijeretazos, se han repuesto los salarios de los empleados públicos (y reduciendo además su jornada laboral de 40 a 35 horas semanales), se han devuelto los días de libranza pendientes, se han restaurado las pensiones, ha aumentado el salario mínimo, se han cancelado procesos de privatización (como los de los transportes públicos de Oporto o Lisboa), se han dado incentivos a empresas con ayudas al desarrollo, mejoras fiscales y financieras, y se ha aprobado la gratuidad de los libros de texto para los menores de edad.