Siete cosas que quieren que sepas las personas con Covid-19 de larga duración

Una mujer de 40 años les ha dicho a los entrevistadores: “Voy cada vez a un médico de cabecera distinto. Uno de ellos pensaba que sólo era ansiedad: ‘No le pasa nada en los pulmones, es ansiedad. Lo que hay que tratar es su ansiedad. ¿Cómo va a superar la pandemia si no consigue tratar su ansiedad?’. Fue una experiencia muy molesta porque yo sabía que me faltaba el aire. Sólo pude llorar, y eso tampoco ayudó, porque aún no sabía que las secuelas de la enfermedad podían ser tan duraderas. Mi marido, por entonces, tampoco me creía del todo y me sentía muy sola sin nadie con quien desahogarme”.