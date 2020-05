7 detalles que demuestran que Fernando Simón es un 'anticuñado'

La Fundéu ha definido en alguna ocasión el termino ‘cuñadismo’ como la tendencia a opinar sobre cualquier asunto, queriendo aparentar ser más listo que los demás. ‘Cuñados’ hay muchos. En las redes y en la tele. Por eso llama la atención la forma de ser de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Simón ha dado muestras en sus numerosas ruedas de prensa de ser todo lo contrario a esa definición de cuñado. Es un anticuñado de manual. El experto no tiene reparos en admitir que no sabe algo cuando no lo sabe e incluso ha llegado a informarse sobre algún asunto para explicarlo al día siguiente.

En 2015 ya dejó clara su forma de actuar en una entrevista con Manuel Campo Vidal. “Yo no tengo miedo a hablar de lo que se sabe de ébola y de lo que no se sabe y no tengo miedo de explicar qué podemos hacer con lo que sabemos y cuánto de lo que no sabemos es importante para controlar el riesgo. Y si no sé algo simplemente se dice no lo sé”.

Simón ha puesto en práctica esa última frase en numerosas ocasiones. Y estas son 7 muestras del ‘anticuñadisimo’ que abandera el doctor.

1-. “No lo puedo explicar”.

Hace semanas, los medios de comunicación le preguntaron cómo podía explicar que Alemania con 15.000 casos positivos tuviera 44 fallecidos y en España, con 18.000, hubiese los 800.

Simón no dudó ni medio segundo en admitir que no lo sabía. “No lo puedo explicar”, reconoció antes de subrayar que estaba haciendo un esfuerzo por tratar de entender lo que estaba sucediendo en aquel país. “Vamos a ver si conseguimos informaciones”, se propuso.

2-. “No sé mucho de leyes”

Un buen cuñado sabe de todo y de todo tiene que opinar. Las cenas de Navidad son la muestra. Fernando Simón sólo sabe de lo suyo. Lo dejó bien claro hace unos días, cuando le preguntaron qué le parecía que algunas personas adjuntaran su supuesta inmunidad al coronavirus en los currículum para encontrar trabajo.

“Yo no se mucho de leyes”, dijo ante todo, “pero yo creo que eso puede ser incluso ilegal, y si no es ilegal desde luego no me parece muy moral”, añadió. “Preferiría que hablaran otros que sepan más de legislación y de derechos laborales”, zanjó.

3-. “No sé hacer ni mi declaración de la renta”

El cuñado de manual conduce de Valencia a Bilbao en menos de tres horas y se ahorra una pasta cuando hace la declaración de la renta. Fernando Simón no. Ya lo dejó claro hace unos días cuando eludió responder a una pregunta sobre la rentabilidad de los vuelos con menos pasajeros.

“De rentabilidad ni idea. No sé ni hacer mi declaración de la renta, o sea que mal voy con las cuentas de ese tipo”, admitió.

4-. “Esta misma tarde me lo estudio”

Simón fue preguntado recientemente por qué secuelas puede tener el coronavirus en las personas mayores que lo superan. El experto dejó perplejos a muchos con su honestidad brutal.

“Lo poco que hemos mirado o lo poco que yo he leído o que me han resumido mis colaboradores es que sí que sabemos que los cuadros neumónicos pueden producir hasta cierto grado de fibrosis pulmonar, lo que quiere decir que puede haber alguna pequeña restricción ventilatoria en el futuro no muy grave”, reconoció.

Pero lo llamativo fue justo después, cuando fue totalmente sincero: “La verdad es que no les puedo decir mucho más. Si les parece bien hacerme la pregunta de nuevo mañana, esta misma tarde me lo estudio”.

5-. “Estuve ayer por la noche”

Dicho y hecho. Al día siguiente Simón se presentó con la lección estudiada. “Estuve por la noche haciendo una revisión de la bibliografía disponible, de la que pude ver, probablemente hay más”, advirtió antes de asegurar que la documentación disponible todavía no es muy numerosa.

Tras explicar lo que había podido encontrar, el experto apuntó a que en las próximas semanas o meses ya habría mucha más información disponible.

6-. “El problema es que me he comido una almendra”

Un buen cuñado nunca se atraganta. Jamás. Y, si lo hace, el atragamiento se lo producirá un caviar carísimo que él ha encontrado tirado de precio o un Rioja Reserva de 1976 que ha conseguido por cuatro euros.

Fernando Simón no. En una rueda de prensa le dio la tos y estuvo a punto de no poder continuar. Ahí también tiró de sinceridad al contar lo que estaba ocurriendo. “El problema es que me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado”, tranquilizó.

7-. Habla bien del que habla mal de él.

El cuñado de manual tiene enemigos acérrimos de los que jamás hablará bien. Fernando Simón no y la prueba es que hace unos días sorprendió alabando a la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado sin cesar contra la gestión del Ministerio.

“En Madrid están haciendo un esfuerzo tremendo, y lo van a conseguir en poco tiempo, en días”, afirmó el experto.