Rafa Mendez salta como un resorte al oír este comentario de Pablo Motos y de Melody en 'El Hormiguero'

El coreógrafo Rafa Mendez ha criticado en su perfil de X lo que ocurrido durante un momento de la entrevista que Pablo Motos le ha hecho a Melody en El Hormiguero, la primera después de participar en Eurovisión.

En un momento dado, Motos le ha preguntado a la cantante por la pirueta final de su actuación donde tiene que dar una especie de voltereta. El presentador le ha pedido que la haga en directo y han dicho los dos casi a la vez: "¿Está el bailarín? Llamad a todos los bailarines".

Una de las hormigas le ha dicho a Motos que lo intente él también y ha respondido: "Me voy a matar yo y voy a matar al bailarín. Vamos a buscar a los bailarines y vamos a ver". Cuando ya han contactado con el cuerpo de baile de Melody, Pablo Motos ha vuelto a decir: "Está aquí el bailarín más fuerte de todos y yo quiero que tú esta noche nos enseñes a vivir todo lo que has vivido".

Ha sido en este instante cuando el coreógrafo Rafa Méndez, conocido por su papel en Fama, a bailar, ha estallado porque en ningún momento han dicho el nombre del bailarín que ha salido a actuar con Melody.

"El bailarín tiene nombre y apellidos", ha dicho en la red social de Elon Musk. Pero no ha sido el único, hay comentarios del estilo: "Melody ha mencionado alguna vez el nombre de alguien que no sea ella misma? De sus bailarines, su equipo, alguien? Un agradecimiento, un valorar el trabajo de los demás… Vamos, acaba de pasar, ha dicho “que baje EL BAILARÍN”, no tiene nombre nadie, no vaya a ser que la opaque".