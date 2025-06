Pablo Motos pone sobre la mesa el tema de Israel y Palestina: Melody ahora sí que responde

Pablo Motos ha entrevistado a Melody en El Hormiguero en la que ha sido la primera aparición pública de la representante española de Eurovisión tras la controvertida rueda de prensa.

En esa rueda de prensa, Melody no se quiso pronunciar sobre la presencia de Israel en el festival y ahora Pablo Motos le ha preguntado por ello. "Han criticado lo que hiciste y lo que no. Han criticado que no te manifestases sobre lo de Israel y Palestina, ¿puede ser que no hablases de esto porque no te sentías segura y tenías temor a meter la pata?", ha querido saber Motos

Y ahora sí ha respondido: "Este tema me ha tocado mucho el corazón porque soy una persona que siempre he estado dispuesta a ayudar desde chiquitita. Las letras de mis canciones hablaban de los niños, de cuidarlos".

"Han hecho comentarios hacia mi persona muy desagradables. No puedo hablar mucho de ciertos temas porque no soy política, soy artista. Hay cosas que se me van de las manos, incluso palabras técnicas que no las utilizo en mi día a día", ha empezado diciendo.

"Sí tengo una claro una cosa: estoy en contra de las guerras. Me parece terrible lo que está pasando y creo que en el mundo no se debería de permitir este tipo de cosas y de que mueran niños y gente inocente", ha proseguido antes de decir que le pone "fatal" ver todo eso en la tele.

Pablo Motos ha apostillado que "y por supuesto estamos en contra del genocidio y de las víctimas de Gaza". "Por supuesto", ha sentenciado Melody.