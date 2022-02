7 frases que utilizan los maltratadores emocionales para controlar a sus parejas

Al maltratador le interesa aislar a la víctima de sus amigos, familia y demás miembros de su sistema de apoyo. De ese modo, nadie puede presenciar el comportamiento abusivo ni ayudar a la víctima a salir de la relación de forma segura. Los maltratadores suelen disuadir a las víctimas de salir con sus amigos, dirán que estos no tienen en cuenta sus intereses y las convencerán de que pasen todo el tiempo posible a solas con ellos.

“Mi pareja solía decirme que mis amigos se interponían en nuestra relación o que yo no hacía nada bien porque estaba siempre al teléfono”, explica la educadora y superviviente de violencia doméstica Zoë Flowers, autora de From Ashes to Angel’s Dust: A Journey Through Womanhood. “Por suerte, nunca le creí y seguí viendo a mis amigos, aunque a escondidas, lo que al final me salvó la vida cuando me fui de su lado”.