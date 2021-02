8-M: las manifestaciones y sus parodias

Vivimos momentos de una gravedad extraordinaria, inmersos como sociedad en medio de una durísima crisis sanitaria que está durando mucho más de lo que (casi) nadie esperaba. Nadie podría creer que la posible falta de manifestaciones este próximo 8-M obedecería a un fortalecimiento del machismo o provocaría una debilidad o retroceso del movimiento feminista. Nadie podría poner en duda su excepcionalidad y lo justificado de dicha excepción. Resulta difícil mantener que la celebración o no de manifestaciones este 8-M —el de 2021, solo el de 2021— pueda hacer que el 9-M haya cambiado un milímetro la situación de la mujer en España, la conciencia feminista de nuestra sociedad o el juego de presiones diversas al que está sometido el Gobierno ante la inminencia de la tramitación de ciertas leyes muy relacionadas con los temas de sexo y género.

Es cierto que no hay red social virtual ni quedada online que iguale la potencia expresiva, el sentimiento de unidad y de lucha que todos hemos experimentado al estar gritando en las calles, rodeados por una multitud cuyo final no alcanzábamos a ver por muy de puntillas que nos pusiéramos. Pero esta vez me temo que esa verdadera manifestación no está ni siquiera sobre la mesa, y que la discusión enfrenta a los que defienden hacer una parodia de manifestación en la verdadera plaza pública contra los que defienden buscar una forma de hacer una verdadera manifestación en la parodia de plaza pública que son las redes sociales. Se haga lo que se haga, tendrá un punto paródico, mientras que el diferente riesgo para la salud pública de una u otra opción no será una caricatura y puede enredar una vez en más en complicaciones innecesarias a la ya de por sí complicada lucha feminista actual.