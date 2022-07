A esta diputada del PSOE le basta una frase para provocar este gesto de Espinosa de los Monteros

La diputada socialista Rafaela Crespín ha sido la encargada de defender este jueves varias de las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios en la tercera y última jornada del debate sobre el estado de la nación, pleno en el que se abordarán hasta 138 de estas proposiciones. No obstante, durante su intervención no ha desaprovechado la oportunidad de responder a algunas de las críticas de formaciones como Vox. Concretamente a uno de sus diputados, Iván Espinosa de los Monteros .

No obstante, Crespín no se ha quedado ahí y ha continuado refiriéndose al diputado de Vox, concretamente a uno de los argumentos que vienen repitiendo algunos partidos de la oposición en los que se acusa al Gobierno de no recortar gasto superfluo. “No nos dé lecciones de un gasto responsable, cuando usted está condenado por no pagarle a sus trabajadores. Páguele a sus trabajadores”, ha valorado la diputada cordobesa.