A los 50 años del I Congreso Internacional del Pueblo Gitano, 600 años de desafío

Carsten Koall via Getty Images Un grupo se manifiesta por el Día Internacional del Pueblo Gitano en Berlín en 2018.

Una vez que España ha logrado asentarse como un Estado social y de derecho tras muchos años de arduo trabajo y esfuerzo colectivo, es evidente que la evolución de nuestro país ha sido muy positiva en muchos ámbitos. Sin embargo, no podemos obviar que el pueblo gitano sigue estando en el vagón de cola de los principales índices de desarrollo humano de nuestra sociedad. La democracia, como sistema de gobierno que persigue la justicia social y la igualdad de la ciudadanía, ha llegado tarde para el Pueblo Gitano.

Medio siglo ha pasado desde aquella histórica jornada, y muchas cosas han cambiado. Nuestro país, en aquellas fechas, todavía se encontraba bajo el yugo del Franquismo, un régimen autoritario que se caracterizó por ser especialmente antigitano. No solo por la opresión, represión y persecución ejercida contra nuestro pueblo, sino también por el torticero uso de su cultura y de sus señas de identidad.

Este 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano , recordaremos el 50 aniversario de la celebración, en Londres, del primer Congreso Internacional del Pueblo Gitano. Un encuentro que sin lugar a dudas significó un antes y un después para los y las romaníes de todo el mundo. No solo porque en él se establecieron el himno y la bandera oficiales que representan a todos los gitanos y gitanas, sino porque en el seno de esa reunión, el pueblo gitano alzó la voz al unísono por primera vez en la historia en defensa de su cultura, su lengua y su propia dignidad.

A lo largo de estos últimos 50 años hemos defendido que la lucha contra la discriminación y por la igualdad de nuestro pueblo no puede emprenderse, y por tanto llegar a buen fin, si no existe un consenso generalizado y unidad de acción entre las diferentes administraciones públicas y toda la sociedad civil, incluyendo por supuesto a los gitanos y a las gitanas.

Del mismo modo que no es posible avanzar en este ámbito sin el concurso activo de la sociedad mayoritaria, no podemos pretender que la solución a los problemas que los y las romaníes padecen llegue practicando políticas sin contar con su participación. No se trata de hacer “políticas para los gitanos y las gitanas”, sino “políticas con los gitanos y las gitanas”.

Abrimos recientemente un nuevo tiempo de esperanza con la ampliación de la presencia de personas pertenecientes al pueblo gitano en el Congreso y el Senado, cámaras representativas fruto de la soberanía popular y pilares básicos del Poder Legislativo.

Hasta hace poco, los gitanos y las gitanas veíamos como un sueño poder acceder a los centros de poder, donde se toman las decisiones. Ahora, los y las que tenemos el honor de formar parte de los máximos órganos representativos de nuestra democracia, podemos situar al pueblo gitano en el debate político con mayor intensidad, otorgar mayor visibilidad a nuestras reivindicaciones, y sobre todo que, a la hora de legislar, se tengan en cuenta nuestras propias circunstancias y necesidades.