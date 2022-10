A mí me va bien, pero España va mal

Tuned_In via Getty Images/iStockphoto

“Qué desastre, España va fatal”. Cada vez que escuchamos este mantra tan repetido en los últimos meses, hacemos la misma pregunta a quien lo suelta: “Y a ti, ¿qué tal te va?”. Respuesta habitual: “A mí bien, pero vamos a la ruina”. Es curioso que se haya extendido la idea de que el país se encamina al apocalipsis, aunque a mí me vaya razonablemente bien.

Sin quitar hierro al asunto, la realidad es que la guerra de Putin en Ucrania está afectando a España menos que al resto de la eurozona, que se prevé que tenga un crecimiento del 0,3% frente al 1,2% que auguran organismos internacionales como el FMI para nuestro país, y que apuntaría una previsión mayor de crecimiento, sino fuera porque la dependencia histórica de la hostelería y el turismo lastró los datos en 2020. Hay frenazo, pero no recesión porque no se decrece, aunque los datos apuntan a los próximos seis meses de estancamiento .

Ahora, los españoles y los turistas se están resarciendo como si no hubiera un mañana. Restaurantes con listas de espera kilométricas, con un aumento de la facturación de un 20% respecto a datos prepandemia, y a la búsqueda desesperada de personal para atender la demanda. Y en las barras, mientras te tomas unas raciones, el inevitable comentario de qué mal va todo. La recuperación récord del turismo sigue en marcha. Las compañías aéreas tienen programados esta temporada un 5% más de vuelos en los aeropuertos de Aena que en el invierno de 2019, un año que se ha vuelto referencia de normalidad y que sirve también para medir una ocupación hotelera superior en muchas zonas de España mayor a la de ese año.

Como apunta el ex ministro Jordi Sevilla, una de las causas de la tendencia “es que hay medios abonados a difundir el catastrofismo, igual porque vende entre su público”. También dice con ironía que para los economistas, lo racional es ser pesimista, porque si se cumple tu pesimismo eres un genio y si no, nadie se acuerda. “Nos hemos instalado en que la oposición tiene que decir que todo va mal. Eso perturba el debate entre los técnicos. El año que viene la inflación será la mitad que este. El paro no va a subir. Y es la primera vez en la historia económica de España que en un frenazo creceremos más que el resto: 1,2 aquí frente al 0,3 en la eurozona con Alemania en negativo. Son dos realidades estructurales muy importantes. Hay datos y síntomas de que algo ha cambiado para bien y de que España va a resistir mejor que la media europea, aunque es innegable que hay pérdida de poder adquisitivo”.