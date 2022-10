A Rajoy también le dieron la espalda sus barones

CESAR MANSO via Getty Images

Pero tal vez el movimiento más duro para Sánchez fue el de Puig. En plena batalla fiscal, iniciada por el popular Juanma Moreno suprimiendo el impuesto de patrimonio, el presidente valenciano rompía el discurso oficial del Gobierno con su plan de reformas, que incluye bajada de impuestos. Moncloa lo intentó todo para frenar sus intenciones. Montero le llamó para que desistiera mientras Ferraz hizo lo propio con el resto de barones, que ya avanzaban que estaban estudiando medidas parecidas. Pero fue en balde. “Populismo fiscal, no. Progresismo fiscal, sí”, proclamó Puig en las Cortes autonómicas, llevándose todos los titulares.

En palabras de un histórico socialista, lo que hacen Puig, Page o Vara es no tirar la toalla. Distanciándose de Sánchez, marcando perfil político propio y tratando de llegar a los comicios de mayo en las mejores condiciones posibles. Aunque eso rompa los esquemas de Moncloa. “Tenemos el espacio competencial y ahí hemos actuado, con medidas sociales”, argumentó el valenciano el domingo, reivindicando su espacio. Hoy por hoy, su marca personal pesa más que la de Sánchez o incluso que la del PSOE, y esa es la que trabajará ante unas encuestas que apuntan a que el PP podría ganarle e incluso gobernar pactando con Vox.

El hecho de que lo barones se alejen para intentar salvarse no es nuevo. Le ocurrió también a Rajoy, al que se le acusó internamente de abandonar los principios programáticos del PP y encerrarse en Moncloa en su afán de dar solución a la crisis económica. Se escribió entonces que los líderes regionales no querían al presidente en sus mítines, que era salir a la calle y lloverles las críticas, que no se vendían bien las medidas del Ejecutivo. Algunos lamentos son calcados a los de hoy, pero con protagonistas de siglas distintas.