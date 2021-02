Abascal invita a Álvarez de Toledo y Girauta a unirse a Vox: "Las puertas están abiertas para ellos"

PAU BARRENA via Getty Images

PAU BARRENA via Getty Images Santiago Abascal, líder de Vox.

No me voy a ningún sitio, Pablo. Gracias por el interés. Machismo asqueroso es traficar con las fotos íntimas de la tipa, retener su SIM con excusas paternalistas, y ponerle un medio para que se calle, como el que le pone un estanco a la querida. Todo tendrá respuesta, Pablo. https://t.co/hLD0f5miMn

Cs y PP: una unión “buena para España”

Abascal también ha considerado que sería “bueno” para España que PP y Ciudadanos unieran sus proyectos bajo una misma marca, algo que cree que no está ocurriendo únicamente por “ambiciones personales”. Además, ha lamentado la reacción del líder de los ‘populares’, Pablo Casado, tras las elecciones de Cataluña y su decisión de abandonar la sede de la calle Génova.

“En tiempos de zozobra no hacer mudanza. Me sorprende cómo se ha tomado esa decisión, me ha resultado penoso”, ha reconocido en una entrevista en esRadio.

El líder de Vox cree que PP y Ciudadanos defienden un mismo programa electoral y por lo tanto sería buena una unión entre ellos para evitar “la pulverización del mismo proyecto”, aunque ha reconocido que eso podría perjudicar a Vox electoralmente.