Abascal presiona a Casado: "Asuma su responsabilidad, presente una moción de censura, le apoyaremos"

Abascal ha pedido a la portavoz popular, Cuca Gamarra, que se ahorre salir rápidamente a descartar la moción porque no hay números. El objetivo de la ultraderecha es visibilizar el rechazo de una parte de la Cámara al Gobierno, y de paso, hacerle más difícil la oposición al PP. La extrema derecha ya presentó una moción de censura en octubre de 2020 q ue no logró aunar ni un solo apoyo excepto el de sus propios diputados .

“Es su responsabilidad, señor Casado, al menos, tratar de conseguir los apoyos necesarios le lleve el tiempo que le lleve. Acaba, incluso, de decir usted en la tribuna que Sánchez no quiere celebrar el debate sobre el Estado de la nación porque no quiere retratarse otra vez con todos sus socios. Al menos la moción de censura volvería a servir para eso”, ha espetado el líder ultra.

Vox ha querido dejar claro al PP que no le está “metiendo prisa”. “Solo le estamos brindando nuestro apoyo. No le ponemos un plazo, que no salga la señora Gamarra corriendo a decir que se metan el plazo donde les quepa cuando hemos dicho, expresamente, que no ponemos ningún plazo”, ha remachado Abascal.

Ya este lunes, el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, advirtió al PP. “No vamos a darles plazo”, dijo, pese a que lamentó que los populares tienen “lentas y tediosas” vías para tomar sus decisiones porque tiene liderazgos regionales con opiniones diferentes.

Buxadé eludió citar el nombre de Ciudadanos cuando dió la bienvenida “a quienes votaron en contra de la de Abascal y ahora votarían a favor”. Pese a alegrarse de ese giro naranja, Buxadé pronto consideró a los de Inés Arrimadas el partido “menos fiable de España”.