¿"Abuso de mayoría" o veto de minoría?

Independientemente de la opinión que se tenga de la iniciativa activada, para desbloquear la elección un CGPJ largamente caducado, por los dos grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno en España (PSOE y Podemos, que, recuérdese, no suman entre los dos la mayoría absoluta), no puede perderse de vista que la causa de la causa en términos de lógica tomista es su no renovación impuesta por el PP. Por el PP, sí, exclusivamente. Bajo su entera responsabilidad, al servicio de sus descarnados intereses partidistas, el PP ha decidido prorrogar artificialmente la mayoría absoluta que tuvo en 2011 de la que procede la actual composición de los órganos de elección parlamentaria: CGPJ, TC, Defensor del Pueblo, Consejo de RTVE y Tribunal de Cuentas.

Y debe explicarse sin tapujos por qué el PP ha decidido su veto filibustero contra su renovación: para disfrutar así, de manera truculenta e indefinidamente, la renta de situación que le supone contar con hegemonía en esos órganos como si todavía hoy dispusiese de la mayoría aplastante que tuvo ¡hace 9 años! y democráticamente perdió en 2015, por motivos tan inapelables como los del hartazgo de una parte sustancial de su antiguo electorado tanto con su corrupción como con sus abusos y despiadada indiferencia ante las desigualdades.

En el PE he explicado muchas veces que la idea europea de democracia no se reduce a la regla de la mayoría: exige respeto de las minorías.

Pero el ruido generado en torno a una iniciativa parlamentaria (art.87.1 CE), ¡que todavía no es ley!, obliga a explicar todavía algunas falacias más. El art.7 TUE se puso en su día en marcha con Hungría y Polonia sólo después de años de trabajos y evidencias puestas de manifiesto en la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE que tengo el honor de presidir, relatando en ambos casos una estrategia de reformas constitucionales y legales ejecutada por sus partidos de Gobierno -Fydesz en Hungría, Ley y Justicia en Polonia- para volver del revés sus órdenes constitucionales bajo el aplastante rodillo de sus mayorías absolutas por procedimientos de urgencia sin escuchar a nadie más. Arrollando, por lo tanto, a sus oposiciones parlamentarias, reprimiendo las movilizaciones en su contra y en abierto desacato de reiteradas sentencias condenatorias de sus propios Tribunales Constitucionales y del Tribunal de Justicia de la UE.

¿Tiene eso algo que ver con lo que sucede en España?

En materia de ataque a la independencia judicial, la comparación con Polonia resulta singularmente chirriante, como irritante resulta -por injusta y por abyecta- la pretensión de generar preocupación y ansiedad en torno al acceso de España al Fondo de Recuperación. El PP sabe de sobra -¡de hecho, votó a favor en el PE de mi duro Informe sobreRule of Law in Poland, urgiendo la aplicación del art.7 TUE!- que el Gobierno de Polonia no ha sido censurado por el PE por una ley en particular: lo ha sido por la acumulación de al menos seis leyes constitucionales de invasión sin concesiones de todo el sistema judicial, impuestas una tras otra, en el corto espacio de cinco años, por procedimientos de urgencia y con el exclusivo apoyo de su mayoría absoluta.