Por favor, acuérdate de llamar a tu madre

Solía tener un recordatorio en Google Calendar para llamar a mi madre todos los domingos. Muchas veces se me olvidaba. Ella tampoco solía llamarme porque no quería molestar y creo que aún vivía mentalmente en aquella época en la que llamar a otra ciudad era muy caro. Al teléfono móvil que le regalé, por muchos minutos gratuitos que incluyera, no le daba mucho uso y rara vez estaba cargado. A ella le gustaban los teléfonos fijos para comunicarse a su gusto. Cuando me llamaba desde su móvil, era para avisarme de que su teléfono fijo e internet estaban fuera de servicio después de una tormenta, y que debía avisar a mi hermana también.

Sin embargo, siempre que la llamaba yo a ella, se alegraba y manteníamos una conversación animada, profunda y divertida, sobre política, libros y revistas. A veces me ponía al día de lo que hacían sus excéntricos vecinos de la ciudad a la que se acababa de mudar después de que mi hermana Kate y yo dejáramos nuestro hogar en Wisconsin. Intentaba no interrumpirla —una de mis malas costumbres— y ella nunca me interrumpía a mí. Sus frases eran impecables e inteligentes, sin rellenos ni rodeos innecesarios.

No hacía preguntas personales y nunca me preguntó por qué no la llamaba o visitaba más a menudo. Yo era la única que hacía visitas, aunque una vez que llegaba, se alegraba de verme y me ponía a trabajar arrancando plantas silvestres o recogiendo —¡y contando!— cientos de nueces negras de debajo del árbol de su pequeño y arreglado jardín delantero.