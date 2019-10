Ada Colau: "Esto no puede seguir así, Barcelona no se merece esto"

La alcaldesa de capital catalana, Ada Colau, ha hecho este sábado una llamada a la calma: “Esto no puede seguir así, Barcelona no se merece esto”.



Colau ha comparecido ante los medios tras los graves disturbios ocurridos esta semana donde la ciudad ha sido escenario de numerosos actos de guerrilla urbana y ha sufrido incontables destrozos en su mobiliario urbano y el asfalto de sus calles, protagonizados por grupos violentos, en el marco de las protestas por la sentencia del procés.



La alcaldesa ha puesto en valor de la jornada del viernes las “movilizaciones masivas, democráticas, ejemplares y pacíficas”, por las que ha querido “felicitar al conjunto de la ciudadanía que se manifiesta en los momentos mas difíciles de forma pacífica”.



Más de quinientas mil personas llenaron ayer el centro de la ciudad en la manifestación convocada por la ANC y Òmnium que culminó las cinco marchas que confluyeron en la ciudad después de tres días de caminatas reivindicativas.



Sin embargo, casi de forma paralela y apenas a una calle de distancia, grupos violentos protagonizaron de nuevo enfrentamientos en el centro de la ciudad.



“Lamentablemente -ha denunciado Colau- anoche vivimos momentos muy graves, de violencia, en una ciudad de paz que cree en el diálogo”.



“Esto no puede seguir así. Barcelona no se lo merece”, ha denunciado la alcaldesa que ha censurado el lanzamiento “de objetos y de pelotas de goma”, así como los destrozos y las “agresiones a profesionales de medios de comunicación”.



También ha querido poner en valor que, a pesar de todo, “la ciudad funciona”, y ha elogiado el trabajo de los servicios municipales de limpieza, de la Guàrdia Urbana, de los Bomberos y de todos los trabajadores públicos de los que se ha declarado “orgullosa”.



“Esta mañana las calles están abiertas y la ciudad sigue funcionando”, ha concluido antes de reclamar: “Barcelona es de todos y la hemos de cuidar”.