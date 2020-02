El adelanto electoral que ha contagiado a Cataluña, Euskadi y Galicia

Feijóo no tiene hoy día aliados en la Cámara autonómica , porque no lo necesita con su mayoría absoluta. Por eso, el PP gallego quiere revalidar sí o sí una victoria rotunda que se antoja complicada en una época en la que los triunfos aplastantes solo se ven en los libros de historia.

Íñigo Urkullu (PNV) y Alberto Núñez Feijóo (PP) se contagiaron rápido y reactivaron la dinámica electoral con la intención de que el escenario catalán no lastre sus opciones de renovar las mayorías que les permitan mantenerse al frente de los gobiernos vasco y gallego. Mayorías que, según las encuestas, no están claras, aunque los favoritos siguen siendo el PP en Galicia, el PNV en Euskadi y ERC en Cataluña.

Torra quiere desarticular a sus socios de ERC. Él controla los tiempos a pesar de que no podrá encabezar la lista de Junts al estar inhabilitado, incluso sin condena firme. Una tensa batalla por ocupar su candidatura se está librando en el seno de Junts con Carles Puigdemont vigilante.

El president Quim Torra (Junts) es el paciente cero. Fue el primero en avisar —el pasado 29 de enero— de que los catalanes votarán antes de tiempo, aunque no puso fecha porque condicionó los comicios a la aprobación de los presupuestos en el Parlament .

Los populares, además, no ven con buenos ojos sumar allí con Cs, como ha propuesto Inés Arrimadas, quien trata de presentar sus credenciales para afrontar el congreso de marzo. El propio Feijóo dijo este martes, tras anunciarse como candidato, que no quiere liderar una coalición.

Los populares reiteran que en Galicia, donde gobiernan con mayoría absoluta, no es necesario aliarse con los naranjas, porque allí no hay un independentismo al acecho.

Lo cierto es que las defensas de Ciudadanos están muy débiles en Galicia, donde no tiene ni un diputado para frenar a la izquierda nacionalista. A Arrimadas no le ha gustado el “portazo” de Feijóo. “Las encuestas dicen que bailan uno o dos escaños para que pierden la mayoría”, advirtió la líder in pectore de los naranjas.

Las opciones en Galicia de la ultraderecha de Vox, que no está en el Parlamento, son por ahora una incógnita. Aunque los mensajes centralistas del partido de Abascal no penetrarán con facilidad en una comunidad que es —y se siente— nacionalidad histórica. Tanto los naranjas como Vox podrían incluso auxiliar a Feijóo si pierde la mayoría absoluta por uno o dos escaños y ambos partidos entrar en la Cámara autonómica.

El presidente de la Xunta cuenta con la descomposición del espacio de En Marea, fragmentado en varios partidos que aún deben decidir cómo concurren, para jaquear a la izquierda. De momento, agrupan a algunas de las mareas municipalistas, pero están debilitados tras el batacazo del 28-A —cuando apenas se hicieron con un 1% de los votos—, y su negativa a participar el 10-N. El éxito en abril fue de la otra parte de las mareas, las que se integraron con Podemos bajo la marca En Común Unidas Podemos. Tercera fuerza y casi un 15% de apoyos.

Además, en el Parlamento autonómico el grupo está roto. Podemos y Esquerda Unida van por su cuenta. Y sin embargo, este puede ser el momento de la izquierda, aupada a La Moncloa por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una de las artífices de la subida del salario mínimo e histórica militante de la izquierda atlántica.