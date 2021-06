Los momentos especiales del último programa de José Ramón de la Morena tras 40 años de carrera

“Esta noche voy a intentar no ponerme cursi y sí contarte cosas. Mis cosas”. Con cierta carraspera y la voz afectada, a José Ramón de la Morena se le han entremezclado las palabras y las emociones. Este miércoles 30 de junio ha llegado su anunciada hora de colgar el ‘micrófono’ tras 40 años al otro lado de las ondas. Una institución de la radio y del periodismo español apaga El Transistor.

Lo ha hecho en un programa especial, desde el Wanda Metropolitano, y acompañado de los suyos. Los compañeros de Onda Cero e invitados ilustres, como José Eulogio Gárate, mítico delantero del Atlético de Madrid con el que ha estrenado la histórica emisión y que ha sido su compañía en esta última hora y media.

Los colores rojiblancos han pintado buena parte de su particular último baile. Incluido Diego Pablo, ‘El Cholo’ Simeone o Koke, que le han atendido uno desde sus vacaciones y el otro desde la concentración de la selección española en la Eurocopa.

“Le echaré de menos”, le ha dedicado Joan Laporta. “Y yo a usted”, ha respondido el protagonista de la noche al presidente del Barcelona. Tras él, Rafa Nadal... y a todos, la misma despedida: “Hasta mañana”.

“Sigo siendo muy inseguro, en el fondo, a veces me siento que soy un impostor y antes de que me descubran me largo”.