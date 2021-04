Adriana Abenia cuenta (y muestra) un accidente doméstico de la forma más rara

Si algo no se le niega a Adriana Abenia es el sentido del humor, aunque le arda el cuerpo de dolor. Eso es lo que le ha ocurrido a la presentadora, que ha contado el accidente doméstico que ha sufrido con mucho humor en sus redes sociales, foto con gesto ‘raro’ incluido.

Abenia se ha quemado el brazo mientras cocinaba y, por si no fuera suficiente, se ha golpeado la zona dañada. Un percance que no hace más que sumar a una racha de ‘mala suerte’ reciente. “Dios mío, me acabo de raspar con el manillar de la bici. Me voy a desmayar, os lo juro” escribió en sus stories de Instagram, poco después de que le robaran el móvil que acabó localizando en Marruecos (aunque no ha podido localizarlo). Dados los antecedentes, este nuevo contratiempo sólo podía tomárselo a risas: