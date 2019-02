Adriana Abenia denuncia que la rechazaron en dos trabajos "por estar embarazada"

Siete meses después del parto, Adriana Abenia ha hecho balance sobre su maternidad. La presentadora se ha sincerado en una entrevista con Divinity, en la que ha reivindicado la igualdad laboral entre hombres y mujeres después de revelar que la rechazaron en dos trabajos por estar embarazada.

"A mí me han tirado de un par de trabajos por estar embarazada. Esas cosas deberían cambiar porque no estás enferma, estás embarazada. Creo que es bueno que estas cosas se sepan porque una madre y un padre son prácticamente lo mismo y deberían tener la misma baja y las mismas condiciones para que durante el embarazo no haya distinciones", ha reflexionado la reportera. Abenia, que fue madre en julio de 2018 de su primera hija (Luna), ha contado también que sufrió un trombo durante el embarazo.

Además, Abenia ha sacado la cara por las mujeres a las que se les exige que estén "perfectas" después de haber dado a luz, sin tener en cuenta "que han alojado una vida en su vientre durante nueve meses": "Creo que que un cuerpo que ha engordado durante nueve meses necesita lo suyo para bajar. Quería también expresarle al resto de mujeres que no pasa nada por salir con tripa".

La sociedad aún está muy atrasada en este sentido, según Abenia: las mujeres que han dado a luz deben tener un físico perfecto, estar embarazada sigue perjudicando a muchas mujeres en el terreno laboral y se sigue penalizando que las madres no pasen todo el tiempo con sus hijos. "La gente me decía '¿cómo te has ido tan pronto y has dejado a la niña con los abuelos?'. No pasa nada por irte dos días a pasar un fin de semana con tu pareja", ha relatado.

La presentadora se ha sincerado en Divinity de una manera natural, como siempre lo ha hecho en las redes sociales porque no le gusta "vender una realidad que no existe". "Me gusta ser yo y la gente lo nota", ha confesado.

Con su primera hija, Luna, Adriana Abenia ha decidido plantarse. La reportera quiso ser madre porque prefería arrepentirse de haberlo sido que de no haberlo hecho. Aunque su primer mes con uno más en la familia fue "Guantánamo", la importancia de tener una relación sólida con su pareja, con el que lleva 15 años, ha sido fundamental en la experiencia de la maternidad. "Le hice prometer a Sergio que yo sería siempre la primera. Pues ahora parece que soy la segunda", ha bromeado.

