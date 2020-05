Agreden a un reportero de La Sexta cuando informaba de que la playa de La Concha estaba abarrotada

El periodista de La Sexta Miguel Ángel Ambrosio ha sido agredido por un hombre cuando estaba informando este miércoles de que la playa de La Concha de San Sebastián estaba repleta de gente pese a estar prohibido.

El reportero comenzó la conexión hablando desde un walkie talkie para pasar desapercibido, pero de pronto un individuo se acercó a él y le amenazó y empujó con un palo.

″¡Que te vayas! ¡Pírate de aquí hijo de puta! ¡Lárgate!”, se escucha decir al hombre mientras el periodista informaba en directo en el programa Más Vale Tarde.

“Tenemos aquí a un intelectual que con no muy buenas formas está haciendo que me vaya. Aunque me tenga que ir os sigo contando”, aseguró Ambrosio.

Al ver al panorama, el cámara bajó a la arena y captó el momento en que el individuo volvía a agredir al reportero, que finalmente consiguió quitarle el palo. ”¡Qué barbaridad!”, acertó a decir la presentadora, Mamen Mendizábal.

“Ambrosio, no te calientes que no te hace falta. Tú sí que eres un demócrata y un intelectual”, dijo la periodista mientras el cámara enfocaba al agresor.