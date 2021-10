Aimar Bretos arrasa con su repaso a Pablo Casado tras sus palabras sobre el alquiler

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que su formación llevará al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda y no la aplicarán en sus comunidades autónomas. Sobre esto se ha pronunciado este miércoles el periodista de la Cadena Ser Aimar Bretos, quien ha mandado un claro recado a Casado.

Sobre la ley, el periodista ha señalado “que todavía no está siquiera aprobada y que, por tanto, el PP no ha podido leer como tal”. En cuanto a la decisión de no aplicarla en los territorios en los que gobierna, el repaso ha sido monumental.

“El PP también tiene votantes, y no pocos, que pagan alquiler. Que las pasan canutas para pagar el alquiler. Y la ley marca que solo se van a imponer precios tasados a aquellos propietarios que tengan más de 10 viviendas. Y solo a las casas que estén en zonas con los precios disparados”, ha recordado.