Aitor Esteban afea este gesto de Espinosa de los Monteros: "Es muy feo"

El Congreso de los Diputados ha debatido este martes la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la polémica con la Guardia Civil. También se tomarán en consideración, entre otras cosas, las proposiciones de ley de secretos oficiales y bebés robados.

Uno de las intervenciones más llamativas la ha protagonizado el diputado del PNV, Aitor Esteban, cuyo partido ha llevado cuatro veces en los últimos cuatro años la reforma de la ley de secretos oficiales.

Ya en la tribuna, Esteban ha respondido a los gestos del diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. “No me señales con el dedo, Espinosa, no me señales con el dedo que es muy feo señalar con el dedo. Que ya sé que es muy tuyo, pero no. No, no”, ha asegurado el diputado vasco.

Después se ha referido a las famosas “nueces” que caen del árbol en referencia a las palabras que el exdirigente del PNV, Xabier Arzalluz dijo en una reunión con Herri Batasuna. “Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas”, dijo Arzalluz en 1990.

“Cada vez que me dice lo de las nueces me viene a la cabeza los únicos recogenueces que conozco, que son Chip y Chop, dos divertidas ardillas muy simpáticas y que eran confrontadas por los Golfos Apandadores y a esos sí que me parece que ustedes se parecen bastante”, ha afirmado Esteban.