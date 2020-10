Al fin el Capitán América se ha acordado de África

“Yo he visto cosas que vosotros no creeríais: atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannahäuser…”. ¿Cómo habría empezado el relato de un ciudadano del siglo veinte que se hubiera aventurado a viajar hasta el año 2020? Seguramente se nos ocurren muchos inicios.

Es cierto que, semana tras semana, la COVID-19 está copando los titulares de periódicos y telediarios de todo el mundo, y que su protagonismo está diluyendo algunas buenas noticias que están ocurriendo a lo largo de estos meses.

Es muy posible que a más de uno se le haya escapado uno de los mayores éxitos sanitarios de los últimos tiempos. Sucedió en el mes de agosto, África fue declarada territorio libre de polio salvaje. Un acontecimiento que englobará las páginas más felices de los libros de Historia de la Medicina.

El testimonio más antiguo que tenemos sobre esta terrible infección está fechado en el siglo catorce antes de Cristo, las piernas de un sacerdote egipcio llamado Rom muestran la atrofia muscular típica de esta infección.

Hace apenas un cuarto de siglo todavía miles de niños africanos quedaban paralizados como consecuencia de la poliomielitis. Nigeria se convirtió en el bastión de este virus. Tan sólo este país –a lo largo de la última década– registraba más de la mitad de la casuística del mundo.