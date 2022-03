Al mal tiempo, buena cara: demócratas, republicanos y el discurso del estado de la Unión

La popularidad de Joe Biden en las encuestas está muy baja, debido, entre otras cosas, a la especie de guerra civil en la que está enfrascado el país, lo que pone en contra suya a casi todos los republicanos, quienes desean hacerse con el poder a base de amañar las elecciones con las reglas que están aprobando en los estados que tienen bajo su control, las cuales les permiten tanto impedir que muchos ciudadanos voten como anular los votos de los demás ciudadanos y reemplazarlos por resoluciones emitidas por las legislaturas de esos estados. Esta especie de guerra civil también pone en contra suya a los muchos demócratas que, frustrados por esta situación, le exigen que frene los ataques a la democracia mediante la promulgación de leyes federales que hagan ilegales estas nuevas reglas, cosa que en realidad no está en su mano, ya que no cuenta con los votos necesarios en el Senado .

En ese delicado punto, cuando los demócratas se encontraban desmoralizados por su impotencia para defender la democracia americana, Putin lanzó su ataque a la democracia ucraniana, pensando quizás que era la coyuntura perfecta. Lo que no anticipó es que la invasión de Ucrania no solamente iba a despertar fuerte oposición por parte de sus habitantes y condena por parte de la comunidad internacional, sino que también iba a tener un gran impacto en la política interna de Estados Unidos, al forzar a los republicanos a declararse en contra de esta agresión y, por lo tanto, a volver al redil democrático, al menos simbólicamente.

Nadie piensa que las tensiones entre demócratas y republicanos vayan a desaparecer de la noche a la mañana. Sin embargo, la guerra de Ucrania ha cambiado los parámetros del discurso. Alabar a Putin en este momento está mal visto, lo que, entre otras cosas, puede disminuir la popularidad de Trump, tan profundamente asociado con él. Algunos seguidores de Trump, queriendo defenderlo y atacar a Biden sea como sea, dicen que este es débil y por eso Putin invadió Ucrania ahora y no cuando Trump estaba en el poder. La explicación más plausible es que, como han señalado varios comentaristas, Putin no tuviese prisa por invadir Ucrania porque Trump le estaba haciendo el trabajo sucio, minando a este país y a la OTAN y animando a sus seguidores a adoptar posiciones permisivas en política exterior. Putin debía de pensar que Trump acabaría de destruir la OTAN durante su segundo mandato, facilitando así la anexión de Ucrania, y que la ciudadanía contemplaría estos acontecimientos con indiferencia. Al perder Trump las elecciones de 2020 y agravarse las tensiones entre demócratas y republicanos tras el asalto al Capitolio, Putin debió de considerar llegado el momento de atacar. Para su sorpresa, la OTAN no estaba muerta ni tampoco lo estaba la democracia americana, a las que su agresión despertó y llenó de energía. No hay mal que por bien no venga.