Albares pide unidad en el Congreso ante la "amenaza" rusa: "El Gobierno actúa tal y como quieren los españoles"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El ministro de Exteriores, en el Congreso.

En su intervención, no ha dudado en definir como “amenaza para la paz” el despliegue de Rusia que “no se justifica por motivos defensivos”, pero ha recalcado la vía de la distensión: “Los socios de la OTAN y los Estados miembros de la UE estamos completamente unidos en el diálogo y que esa debe ser la vía de resolución”.

Por ello, ha pedido mucho “cuidado” y mucha “cautela” con los mensajes que se puedan transmitir, en una llamada velada a sus socios de Gobierno y oposición tras los últimos desencuentros . “Todos sin excepción queremos que se solucione y no queremos contribuir a la escalada militar, por eso es muy importante que todos seamos muy cautos estos días y no demos la impresión de que queremos una escalada militar que estamos tratando de evitar”.

Pero ese diálogo, ha dejado claro, tiene que partir “de la base de que Ucrania es un estado soberano con plena independencia política y derecho a mantener su integridad territorial, que Rusia viene amenazando desde 2014”.

“El Gobierno está preparado para cualquier eventualidad junto a nuestros socios. El presidente está en permanente contacto con sus homólogos”, ha puntualizado, tras recordar su reunión la semana pasado con varios altos cargos de la Administración Biden.

Sobre la presencia de nacionales en Ucrania, ha detallado que son 534 los ciudadanos presentes, con los que el ministerio y la embajada mantienen “permanente contacto”. Del medio millar largo, hay un gran grupo de alrededor de 240 en la capital, Kiev. Además, hay 11 “en territorios no controlados por las autoridades ucranianas, las ciudades de Donestk y Lugansk”. Pese a que la situación no va a mayores de momento, el diplomático aconseja a los españoles evitar estancias en el país si no son por motivos estrictamente esenciales.