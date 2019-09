Albert Boadella defiende a Plácido Domingo: "Las manos de un macho no están para estar quietas"

Plácido Domingo ha sido acusado por varias mujeres de haber abusado sexualmente de ellas. El tenor español ha negado rotundamente tales acusaciones asegurando que están basadas en “inconsistencias”.

Once mujeres, entre ellas la cantante Angela Turner Wilson, que trabajó con el tenor en Le Cid, de Jules Massene, representada en Washington entre 1999 y 2000, acusaron a Domingo de haberle realizado “tocamientos no deseados”.

Las acusaciones contra el tenor español han sido uno de los temas de la semana y el dramaturgo catalán Albert Boadella, autoproclamado presidente de Tabarnia, ha querido referirse al asunto y salir en defensa de Domingo.

En varios mensajes en su cuenta de Twitter, Boadella acusa a Angela Turner de no haber reaccionado ante los supuestos tocamientos. “O sea, que no le propinó un guantazo como cualquier mujer sensata que no desea ligar”, ha escrito el dramaturgo.