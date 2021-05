Albert Rivera intenta desmitificar esta foto recordando lo que pasó después de hacerla

El exidirigente de Ciudadanos, Albert Rivera, apareció este jueves en el documental que emitió Cuatro para recordar los diez años del 15-M, 15-M ¿Generación perdida?

Durante la entrevista, Sonsoles Ónega le preguntó al exlíder de la formación naranja sobre la foto de Colón que se hicieron los miembros de su partido junto a los dirigentes del PP y Vox en febrero del 2019.

Rivera aseguró que le encantaba que le pusieran estas imágenes porque iba a “desmentir otro de los grandes mitos de la política española”.

“Esa convocatoria en Colón la convocó Ciudadanos y el resto de partidos se sumaron. El lema era en defensa de la Constitución y pidiendo elecciones a Sánchez porque en aquel momento no quería elecciones y había llegado a través de un moción de censura”, aseguró el expolítico.

Además, apuntó que iba a acabar con algo todavía “más mitificado”, como llegó a decir. “Se dice que qué mal le fue a Ciudadanos la foto de Colón, pero el mejor resultado electoral lo tuvimos en abril del 2019, dos meses y pico después. Nos quedamos a poco más de 200.000 votos de superar al PP. Eso explica un poco la coyuntura de polarización que se estaba viviendo ya”, afirmó Rivera.

El expolítico de Ciudadanos también fue preguntado por si se siente el gran perdedor de la última década tras el batacazo que se llevó en la repetición electoral de noviembre del 2019.

“No me atrevería a decirle, pero si esto fuera una partida de cartas, de aquella mano [la de la repetición electoral], sí, sin duda. Luego he tenido más información y me han confirmado que aquella repetición electoral estaba pensada básicamente para frenar a Ciudadanos”, reconoció Rivera.