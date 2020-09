Albert Rivera confiesa su mayor error tras la debacle electoral: "Pequé de pardillo"

Albert Rivera, el exlíder de Ciudadanos, acudió este martes a El Hormiguero a presentar su nuevo libro, Un ciudadano libre. El político, como no podía faltar, habló de su relación de Malú y recordó cómo fue su dimisión tras la debacle electoral en las últimas elecciones.

El ahora abogado recordó cómo fueron sus últimos días al frente del partido naranja: “El sábado antes de las elecciones, como todas las veces, hablé con José Manuel Villegas, mi mano derecha, durante una hora. Le dije que si nos quedábamos por debajo de 20 escaños me tenía que ir, que no se lo iba a decir a nadie más pero que tenía que dar la cara y que me haría responsable”.

El antiguo secretario de organización de Ciudadanos le pidió que se lo replanteara, pero no hubo marcha atrás. “Las encuestas eran malas y los resultados fueron muy malos”, aseguró.

Rivera explicó los tres errores que cometió para perder más de 40 diputados en cuestión de medio año: “Cuando hay un accidente pasan muchas cosas. Yo he detectado varias. Lo primero, una parte de nuestro electorado se quedó en casa, un millón de votantes del centro político no fueron, cosa que es bastante habitual en las repeticiones electorales”.

“Segundo, yo sabía lo que Sánchez pretendía, lo conté en la tribuna y no tuve mucho éxito. Él quería pactar con Podemos y apoyarse en los nacionalistas. Como estratega ha sido muy bueno, es presidente del Gobierno y yo me fui a trabajar al sector privado y estoy en mi casa, lo que es un éxito en términos electorales. Todo eso no supe transmitirlo, la gente se quedó con que yo no me quise sentar en una mesa”, continuó.

Entonces, el exlíder de Ciudadanos explicó el que para él es el tercer error, el que le llevó a perder toda fuerza política: “He sido, creo, un buen candidato varias veces porque he tenido éxitos, pero pequé un poco de pardillo. España estaba polarizada y a mí se me ocurrió sacar la bandera blanca en medio de una guerra”.