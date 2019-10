Albert Rivera levanta el veto al PSOE y propone "un gran pacto nacional"

En un acto celebrado en el auditorio de la Mutua Madrileña, el líder naranja, Albert Rivera, ha estrenado la precampaña electoral con la novedad de pasar página a ese “no” a Sánchez que aprobó la dirección en febrero pasado y planteando una salida a su eventual investidura, después de mantener el bloqueo a pesar de que sumaban con el PSOE.



Esa estrategia desencadenó además una crisis sin precedentes en el partido, con el abandono de algunos de sus dirigentes de peso, entre ellos Toni Roldán y Francisco de la Torre.



Aunque Cs aspira a encabezar el próximo Ejecutivo, Rivera se ha comprometido a facilitar la continuidad del presidente del Gobierno “si los españoles deciden que sea el PSOE quien gobierne” y envían a Cs a la oposición, dejando claro que su prioridad es gobernar con el PP si dan los números.



No se plantean en ningún caso entrar en un hipotético gabinete socialista, sino dar estabilidad a la legislatura con una abstención o incluso no descartan un voto a favor, han señalado fuentes naranjas, si con ello evitan que se apoye “en separatistas, nacionalistas y populistas”, que era, precisamente, lo que Cs ha estado pidiendo a Sánchez durante todo este tiempo.



Las mismas fuentes justifican este volantazo en que antes el PSOE tenía una alternativa para gobernar pero al final no se ha materializado y ese bloqueo no puede volver a repetirse. “Los partidos tienen la obligación de moverse” ante esa posibilidad y el hartazgo de la ciudadanía”, han señalado.



Por eso y en línea con la oferta que Rivera propuso a Sánchez en el último minuto para tratar de sortear ‘in extremis’ la repetición electoral, ahora ponen sobre la mesa diez propuestas, que no exigencias, han precisado las fuentes, para que el país arranque.



Durante su intervención en este acto de precampaña Rivera se ha comprometido “a convencer al PSOE para que rectifique y vuelva al constitucionalismo, al consenso” y que vuelva a sentarse con Cs “para apoyar o liderar, dependiendo de lo que digan los españoles, estas reformas”.



Ciudadanos, ha recalcado Rivera, está “donde hay que estar siempre, en la solución”, insistiendo en que es algo que deben a los españoles: “Nuestros padres y sobre todo nuestros hijos no nos perdonarían que este país no se pusiera en marcha”.



Las diez reformas que el partido de Rivera plantea para una futura negociación de investidura o gobierno están ya incluidas en el programa electoral para las elecciones del 28 de abril, entre ellas fomento de la natalidad y apoyo a las familias; un pacto de Estado por la educación para hablar “más de educación y menos de aborto y Franco”, ha afirmado; y blindaje del sistema sanitario, incluyendo una tarjeta sanitaria única”.



También urge a un plan nacional contra la despoblación; regeneración y lucha contra la corrupción; bajada impositiva “y suprimir impuestos absurdos como es el de sucesiones”; pensiones “dignas y garantizadas”; un plan nacional “contra el precariado” y una ley electoral justa, proporcional y que incluya el corte electoral mínimo del 3 por ciento “para proteger democráticamente” a los españoles frente a los separatistas.



De la protección de España habla también la décima propuesta, que insiste en defender la democracia ante “quienes justifican y legitiman la violencia” y ha aprovechado Rivera para volver a pedir a Sánchez que apoyen la moción de censura de Cs contra Torra, que se votará el lunes en el Parlament y que, si no hay cambios, contará con la abstención del PSC.



“Propongo un gran pacto bajar el volumen a Torra y darle voz a los españoles”, ha defendido Rivera.



Ciudadanos también ha estrenado su lema para las elecciones de noviembre, “España en marcha” y se convierte así en el tercer partido político que ha recurrido a la palabra España en su eslogan electoral, tras el PSOE (“Ahora gobierno, ahora España”) y Vox (España Siempre).



Con este mensaje, Ciudadanos, ha dicho Rivera, no solo llama a poner en marcha un gobierno y desbloquearlo, sino que también ve necesario “un horizonte político y sobre todo pensar en cómo unirnos para sacar el país adelante”.

Iglesias: “Rivera quiere apuntarse a la coalición PP-PSOE”

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este sábado que Rivera quiere “apuntarse” a la coalición entre el PSOE y el PP por la que apuestan “los poderosos” a la vista de las bajas expectativas electorales de su fuerza política.



Desde el PP, fuentes de la formación citadas por la Agencia EFE aseguran que prefieren esperar a después de los comicios para opinar sobre la propuesta de Rivera.

El motivo: “por experiencia todos sabemos que van cambiando”.