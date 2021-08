Alberto Ginés, medalla de oro también en Twitter por su brutal respuesta a este comentario

“Es mejor dedicar un especial al campeón, gay y que hace ganchillo. Yo con Alberto Ginés”, escribió. Lo que no se esperaba la tuitera es que el propio Ginés respondiese. Y de qué forma.

Pues yo contigo no https://t.co/N1erGFtOtZ

La usuaria se defendió argumentando que esa no era la cuenta real del deportista, pero éste respondió también: “Gracias marta, me he quedado sin cuenta “privada” pero ha merecido la pena :)”

Tras ello, la usuaria hizo privada su cuenta y los seguidores en Twitter de Ginés se multiplicaron: ha pasado de poco más de 200 este miércoles por la tarde a más de 25.000 tras ganar el oro.