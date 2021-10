Los 'Papeles de Pandora': Albiol tuvo un poder de una sociedad de Belice abierta desde Andorra

Aunque se desconoce para qué utilizó el poder, un aval genérico y abierto de 23 puntos, el escrito confirió a García Albiol la capacidad para actuar en la compra y venta de propiedades, bonos, acciones y empresas. También la daba la posibilidad de abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorro en “instituciones nacionales y extranjeras”, concreta la información.

El alcalde de Badalona no habría tenido que viajar a Centroamérica para el papeleo. Afsi, un pequeño despacho de Andorra creado en 1997 por Andbank, segundo banco del país pirenaico por activos, se encargó de tramitar la sociedad, según la documentación.

Dos versiones

García Albiol ofreció dos versiones diferentes a El País y La Sexta al preguntarle por su vínculo con la sociedad de Belice Luverne International Inc. “Primera noticia. No me suena. ¿En Andorra?, ¿a mi nombre? Primera noticia. No me suena de nada esto. Yo no he estado en Belice nunca”, respondió el martes, cuando también aseguró desconocer que la mercantil fuera creada por un despacho andorrano. “¿Y el despacho está en Andorra? Me estoy quedando a cuadros”, espetó por teléfono.

En una segunda llamada, el dirigente admitió este miércoles la existencia de la firma opaca, dijo que fue creada por su entorno familiar para abrir “proyectos empresariales” en España y Centroamérica y que la mercantil no registró ingresos, añaden estos medios.