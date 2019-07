Alejandra Rubio: "Han dicho que me he operado por culpa de esta foto"

“Muchos portales de internet han dicho que me he operado por culpa de esta foto, y es que no me vais a ver tan fea en vuestra vida”, ha comenzado a explicar.

La razón de que en la foto —tomada cuando tenía 17 años en el cumpleaños de Andrea Janeiro— se le vea la nariz mucho más fina es un efecto óptico.

Para asistir al cumpleaños de la hija de Belén Esteban, la influencer se puso “iluminador en el entrecejo y polvos encima”. “Yo nunca me maquillo la nariz y ese día se me ocurrió hacerme el famoso countouring”, ha revelado. Por eso, todo el mundo dio por hecho que se había operado y también por eso jamás volverá a hacerse el countouring.

Puedes ver el vídeo completo aquí.