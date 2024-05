Paco Roncero desvela por qué el jurado de 'MasterChef' se comporta así: lo sabe de primera mano

El cocinero Paco Roncero se ha pronunciado sobre las polémicas que rodean al programa MasterChef, de TVE, y ha explicado por qué los jueces se comportan de esa forma tan discutida.

Roncero, que fue jurado de la edición colombiana de ese formato, ha recordado que "MasterChef es televisión aquí, en Colombia, en Estados Unidos y en absolutamente todos los sitios".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Es que estamos hablando de televisión y en la televisión para que algo funcione tiene que haber movimiento, polémica, tienen que ocurrir cosas", ha subrayado en el podcast La Picaeta.

"MasterChef es un programa maravilloso porque para nosotros lo que ha hecho es acercar la cocina a las casas. Si después quieres darle la vuelta y buscar otras cosas, al final indudablemente vas a entrar en polémica", ha asegurado.

En opinión de Roncero, MasterChef "es indudablemente cocina, pero indudablemente tiene una parte de reality y de concurso": "Y es televisión, entonces tienen que ocurrir cosas porque, si no, no lo vería absolutamente nadie".

"Entonces yo creo que el jurado de MasterChef, al igual que el de Bake Off o cuando yo estaba haciendo TopChef, somos personas súper honestas, nos gusta nuestro trabajo, lo que hacemos, intentamos hacerlo bien y también dar ese punto de chispa para que la gente siga viéndolo", ha desvelado.

"¿Que a veces se te pueda ir a la mano y te puedas pasar un poco, hacer un comentario más o menos afortunado, más o menos duro? Sí, pero es que estamos hablando de tele. Si la gente que se queja no entiende que esto es tele... entonces o no vayas o no lo veas porque entonces te estás equivocando. Pero creo que MasterChef es un programa muy limpio", ha reiterado.

"En Colombia lo que me pasaba es que los españoles para ellos hablamos muy rudo, muy bravo. Y a mí sí que querían que llegase el español como exigente. Pero tampoco es mi carácter. Puedo ser muy exigente porque a nivel gastronómico puedo ser muy exigente, pero en la faceta humana yo intentaba ser muy humano y es algo que en Colombia les gustaba de mí. Me lo pasé muy bien", ha garantizado.