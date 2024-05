Los soldados rusos de este regimiento se hartan y desobedecen una orden por todo lo alto

Varios soldados rusos aseguran en un vídeo que se negaron a obeder órdenes y "no fueron a morir", según las imágenes que ha publicado el canal independiente ruso Astra, en el que dicen que se negaron a ir a una misión, según ha publicado el medio en polaco Wiadomosci.

"Después de 11 meses de servicio no nos dieron ni un solo día de permiso, nada. Participamos en batallas y fuimos heridos, pero no se nos permitió tomar vacaciones. Ahora nos hemos reunido los seis para apelar a usted si nos pasa algo", anunció uno de los hombres, que destacó que "los comandantes no los tratan muy bien".

"No nos permiten irnos de vacaciones. No hay rotación. Estuvimos 11 meses en el bosque. No nos pagaron y no dejaron ir a nadie. Ahora, pase lo que pase, enviamos este vídeo. De lo contrario, las consecuencias pueden ser malas para nosotros, probablemente", agregó, según el mismo medio.

El número de deserciones está creciendo en las filas del Ejército ruso en la Ucrania ocupada, según una información publicada por la inteligencia militar ucraniana (GUR). "Las deserciones aumentan entre las formaciones armadas del distrito militar sur del ejército de ocupación ruso”, se lee en la nota del GUR. “En total, más de 18.000 soldados rusos han dejado voluntariamente sus unidades militares en este distrito”, agrega el texto.

Las territorios ocupados por Rusia en las regiones ucranianas de Crimea, Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón están incluidas en el Distrito Militar Sur de Rusia. Según la inteligencia militar de Kiev, unos 12.000 de estos desertores pertenecían al 8 Ejército De Armas Combinadas de las Fuerzas Armadas rusas, que participa en las hostilidades en el este de Ucrania.

Según informaciones publicadas recientemente por la publicación disidente rusa Mediazona, los tribunales militares rusos condenaron este marzo a 64 personas por deserción.

El número total de condenas desde la movilización parcial decretada por el Kremlin en septiembre de 2022 se eleva a 7.400, según la fuente, que aludía también al número "récord" de rusos que eluden el servicio militar que están pidiendo asilo en países de Occidente.