Alemania también se pone dura con los no vacunados, mientras Merkel habla de "emergencia"

El paquete de medidas planteado por los presidentes estatales no llega al nivel de Austria, que ha acordado confinar a quienes no han recibido el antiviral , pero sí limita su movilidad. En concreto, se permite el acceso a instalaciones deportivas, culturales, de ocio o incluso todas las de titularidad pública solamente para personas con la pauta completa o con prueba de que hayan pasado la infección. Una aplicación práctica del pasaporte covid que, en España, ya están solicitando varias comunidades para aplicar a nivel nacional .

Diferentes niveles y diferentes restricciones

En el caso alemán no es una medida fija y no alcanzarán a todos, pues no se verán afectados los menores de 18 años, la mayoría de los no vacunados en el país.

Las restricciones entrarán en vigor cuando la incidencia de hospitalizaciones llegue a 3; que haya tres ingresos por covid por 100.000 personas en la última semana. Si esa tasa permanece inferior a 3 durante cinco días, las medidas se aliviarán. Si esa tasa pasa de 6, la limitación de accesos para los no vacunados se amplía a todas las instalaciones públicas.

La reunión de los presidentes estatales de Alemania se produce en un contexto de inquietud por el ascenso del coronavirus, con una incidencia de 336,9 casos por 100.000 habitantes sobre 7 días (casi seis veces superior a España, que la tiene en 61).

En las últimas 24 horas se han registrado 65.371 contagios y 264 muertos, lo que eleva los totales a 5.195.321 y 98.538, respectivamente, de acuerdo con el Instituto Robert Koch, encargado de la gestión de la pandemia. Tanto la incidencia como la cifra de contagios suponen nuevos récords nacionales.