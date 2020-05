Álex Ubago sorprende a Broncano con la historia de la 'cobra' que le hizo la reina Sofía

El cantante vasco Álex Ubago fue el último entrevistado de la semana en La Resistencia, el programa que presenta David Broncano en Movistar+.

Durante la charla, el músico confesó que había puesto mal el título a su tema más famoso, ya que él la bautizó como Sin miedo a nada pero se conoce popularmente como Me muero por conocerte: “En Youtube el vídeo oficial tiene como 15 o 20 millones de visitas pero hay un vídeo que colgó una fan con el título de Me muero por conocerte y tiene como 200 millones”.

Ubago, que reconoció que esa canción se la escribió a una chica de su clase en la universidad, confesó una anécdota que vivió junto a la reina Sofia. “Me hizo la cobra, de las veces que más me han roto el corazón, me hizo el Matrix”, confesó.

″¿Pero cómo que le metiste boca a la reina Sofia? ¿En qué contexto? Eso puede ser anticonstitucional, de hecho”, reaccionó Broncano completamente sorprendido, que no dudó en pedirle más detalles.

El invitado recordó su historia con la reina emérita: “Estábamos en un evento, en Donosti, en el que nos invitaron a varios artistas de la ciudad. Estaba con Mikel Erentxun y los por entonces reyes también estaban en la fiesta. Vino un señor que era el guardaespaldas de la reina Sofía para decirnos que le gustaría saludarnos. Fuimos encantados”.

Ubago reconoció que él no conocía el protocolo para saludar a los reyes: “No sabía que no se les puede dar un besos y hay que saludarles con la mano, fui a darle dos besos y ella se echó para atrás y me quedé súper cortado. Ahí lo entendí y mi manager me dijo que no se podía darle besos, solo la mano”.