Alexia Putellas y el fútbol sin adjetivos: las confesiones que deja en su documental

Cesc Maymo via Getty Images

No va solo de fútbol. Ni siquiera va solo de Alexia Putellas. Es todo eso y mucho más. Con esas premisas nace Labor Omnia Vincit, la serie documental de Prime Video sobre la nombrada mejor futbolista del mundo en 2021 y 2022. Un trayecto por el deporte, la vida con y sin balón, la fama y el volver a empezar tras romperse el ligamento el día antes de su ansiada Eurocopa . La Alexia más personal y menos conocida, a golpe de testimonios suyos y de su entorno.

Es, en resumen mucho más que un documental sobre la carrera de una deportista ejemplar, porque hablar de Alexia Putellas es hacerlo de fútbol femenino. Y de barreras, como reconoce Xavi Hernández, entrenador del F.C. Barcelona (masculino): “Lo que ella hace es romper barreras, no es solo fútbol”.

Xavi habla de fútbol, sin adjetivos, lo mismo que reclama Putellas, “porque no hay un fútbol femenino, es fútbol”. Su sentimiento se refleja en el desarrollo de un trabajo creado por la agencia You First y que, por momentos, se aleja de la ’10′ del Barça y la selección para convertirse en una reivindicación en sí misma de ese fútbol jugado por mujeres.