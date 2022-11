Alfonso Serrano (PP): "Me duele que la izquierda crea que puede jugar con el dolor de las familias"

Alfonso Serrano (Madrid, 1976) es el hombre de confianza de Isabel Díaz Ayuso y no es para menos, suele ser habitual verle respondiendo en redes sociales a algunas de las críticas contra la presidenta madrileña y aunque reconoce que “todo es mejorable” tras los problemas con la sanidad madrileña, cree que la izquierda la está usando para “hacer política”.

El pasado mes de mayo decidió dejar la portavocía del PP en la Asamblea de Madrid tras ser nombrado nuevo secretario general de los populares en Madrid y cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es “el que menos ha hecho por Madrid” de todos los presidentes que ha habido y reclama más apoyo por parte de la izquierda madrileña.

Justifica que Ayuso no tenía la competencia general de la gestión de las residencias durante la pandemia y denuncia que “a la presidenta le están llamando constantemente asesina” en redes sociales. “Me duele que la izquierda crea que puede jugar con el dolor de las familias”, añade.

Siguiendo la línea de la presidenta madrileña, Alfonso Serrano señala que “si hay un médico en paro que quiera trabajar en Madrid, está contratado mañana mismo”, y, al ser preguntado por Toni Cantó, no duda en afirmar que “ha hecho un buen trabajo” al frente de la Oficina del Español.

Después del caos sanitario que se ha vivido en algunos centros de la región, ¿cree que se podrían haber hecho mejor las cosas en la reapertura de los PAC?

En Madrid no está ocurriendo algo que no esté ocurriendo en el conjunto de España. Y es que en nuestro país faltan médicos. Yo entiendo que haya una parte de la izquierda política y mediática que prefiere poner el foco en la Comunidad de Madrid en vez de buscar una solución nacional a un problema que es global. Lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es tratar de recuperar la asistencia sanitaria que teníamos antes de la pandemia, con las dificultades que tenemos en estos momentos, como lo es la falta de médicos.

Hay tensión política porque la izquierda coge la Sanidad, como podría ser la Educación o como podrían ser las residencias para hacer política con eso. Dicho eso, todo es mejorable y nosotros estamos en un proceso de revisión constante de los procesos. En estos momentos, estamos con la mano tendida hacia los sindicatos para seguir trabajando en mejorar este modelo y que funcione. Pero hay que separar ambos ámbitos. Están las legítimas reivindicaciones, mejoras retributivas y, por otro lado, el intento de algunos políticos y sindicatos de hacer activismo político con algo que afecta a los ciudadanos.

¿Por qué no se ha reforzado el personal contratando a algunos de los 6.000 sanitarios que fueron despedidos en abril?

Entiendo la pregunta perfectamente, la cuestión es que a esas personas, en Madrid y en otras comunidades autónomas, no se les renovó el contrato porque estaban vinculados a fondos del Estado, con motivo de la pandemia, eran profesionales que no eran de estas categorías profesionales de Atención Primaria. La presidenta lo ha dicho, el consejero lo ha dicho y desde el partido lo hemos dicho. Si hay un médico en paro que quiera trabajar en Madrid, está contratado mañana mismo.

Ayuso ha acusado de boicot a la izquierda madrileña y este jueves al sindicato AMYTS...

La izquierda ha cuestionado hasta que se construyera un hospital público en la Comunidad de Madrid, como es el Zendal. Eso ha sido criticado por la izquierda e intentado boicotear el tema de asistencia de profesionales. Había sindicatos y diputados y diputadas manifestándose a las puertas de ese centro.

Nosotros respetamos la labor que hacen los sindicatos en España y tienen nuestro respeto. Pero cuando se pasa de defender los derechos laborales a hacer activismo político, pues creo que hay un salto cualitativo.

Algunas informaciones apuntan a que desde Génova no están del todo cómodos con esta crisis que se está produciendo en Madrid. ¿Cómo se toman esto desde el PP madrileño? ¿Cree que desde el PP nacional se está siendo injusto con la presidenta?

En primer lugar, no le doy ninguna veracidad a esas informaciones. Yo sé que la presidenta tiene todo el apoyo de la dirección nacional del partido, igual que toda la dirección nacional del partido tiene el apoyo de la presidenta y del PP de Madrid.

El PSOE tiene problemas internos, los conocemos, son públicos, por algunas leyes que están en tramitación; Podemos tiene problemas con su propia candidata que es Yolanda Díaz; hay problemas en el seno de la coalición, tiene problemas Ciudadanos, en Vox. El único que no tiene problemas en estos momentos es el PP. Y cómo hay una alternativa clara al Gobierno de Sánchez, que es Alberto Núñez Feijóo, y cómo son capaces de acabar o de dañar el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Porque no olvidemos que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es el reflejo del fracaso de las políticas de Sánchez y, por tanto, es la pieza a batir. Niego cualquier tipo de credibilidad a esas informaciones.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. SERGI GONZÁLEZ / EL HUFFPOST

¿Cómo están las relaciones entre el PP y Vox en la Comunidad de Madrid?

Pues bien. Somos dos partidos diferentes, en los que compartimos muchos principios y muchos valores, pero hay otras cosas en las que no somos lo mismo. Lo que nos une es que no queremos que haya un Gobierno de izquierdas. Lo compartimos. Y a partir de ahí hay diferencias en cuánto a que Vox busca su espacio. Yo creo que lo importante es pensar en el interés general.

Tenemos unos presupuestos para el año 2023 y esperamos que cuenten con el apoyo de Vox. Creo que ha sido bastante positivo, lo que pasa es que a veces se unen a la izquierda. Ahora con el tema de los médicos dan carta de naturaleza y parece que se unen a las mareas blancas estas que agita Podemos y Más Madrid. Pues bueno oye, entiendo que todos estamos a siete meses de las elecciones y algunos partidos tratan un poco de buscar su espacio.

¿Qué piensa al ver el lío que se ha montado con las palabras de Ayuso de este jueves en las que asegura que el cambio climático ha existido siempre?

Como siempre, la izquierda, si solo defiendes la lucha contra el cambio climático, en estos momentos que nos ha tocado vivir en nuestra era, evidentemente, eres un negacionista. A mí me hace mucha gracia porque hace un par de semanas, de las convenciones que estaba realizando el PP de Madrid, la primera era ecología y cambio climático. ¿La cuestión cuál es? Antes había una serie de factores que influían en los cambios climáticos, que siempre se han producido, y ahora son otros.

Lo que nosotros decimos es que frente a una izquierda que dice que hay que comer menos carne o tener menos hijos porque el mundo no puede con ello, o esa izquierda que dice que el feminismo es ser una mujer feliz, estando sola y no teniendo hijos… Es que el feminismo bueno es ese en el que creemos que una mujer debe poder tener hijos si quiere hacerlo y que eso no suponga una minusvaloración en su carrera profesional.

La presidenta no ha dicho nada que no sea un compromiso claro, pero desde una perspectiva liberal y no el de la izquierda en la que, poco menos y quieren volvernos al carromato y a tirar del burro. Mire, eso no. Es posible luchar contra el cambio climático, desde una perspectiva en la que conjuguemos tecnología, colaboración público-privada, sin tremendismos, sin gretinismos, sin estas cosas que hace la izquierda de pegarse las manos a un cuadro de Goya.

Otra de las medidas muy criticadas ha sido la de las becas puestas en marcha por la Comunidad de Madrid para familias con rentas de hasta 100.000 euros…

Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, igual que hace el resto de comunidades, es establecer el límite para poder acceder a esas becas, en el nivel de renta media de la Comunidad de Madrid. La renta media de Madrid es superior a otras comunidades. Cuando uno pone el límite, es evidente que es más alto que en otras comunidades. No obstante, ese límite de acceder a rentas también existe en otras becas del Gobierno de España. Lo que no significa que esas familias con esas rentas se lleven las becas. Y el dato está en que cuando una vez se ha conocido quiénes han sido los beneficiarios de esas becas, se ve que más del 95% eran rentas inferiores a 30.000 o 60.000 euros. Por lo tanto, las becas las están disfrutando aquellas personas de rentas bajas y rentas medias que más lo necesitan.

Las encuestas están siendo favorables para Ayuso. No es así en las del Ayuntamiento, dónde parece que va a haber pelea entre la derecha y la izquierda por la alcaldía de Madrid. ¿Cree que le ha desgastado a Almeida algunas de las crisis, como la del caso de las mascarillas?

Yo estoy convencido de que Almeida va a ganar las elecciones y va a seguir siendo el alcalde de la ciudad de Madrid, no me cabe la más mínima duda. Es complicado para cualquiera medirse con el nivel de aprobación y de respaldo social que tiene la presidenta en las encuestas, pero estoy convencido de que vamos a sacar un buen resultado en la ciudad de Madrid. La prueba la tenemos en que siguen mareando la perdiz en el PSOE y seguimos, no sé si cuando esto salga tenemos o no candidato, pero a día de hoy no. Creo que la fortaleza de Almeida se ve porque el PSOE se está tomando mucho tiempo. No existe alternativa a Almeida en Madrid.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. SERGI GONZÁLEZ / EL HUFFPOST

Estamos a menos de un año para que los madrileños vuelvan a acudir a las urnas. En las últimas elecciones hubo algunos cambios de última hora en las listas, como el intento de incluir en ella al ex de Ciudadanos, Toni Cantó. ¿Es posible que esta vez sí que entre en las listas? ¿Cómo valora su trabajo en la Oficina del Español?

Se suele decir que el mundo de la cultura es de izquierdas. Cuando alguien de la cultura da un paso al centro-derecha o liberal, da igual lo que haga que le van a acribillar y no se lo perdonan. Cuando alguien de la cultura de la izquierda apoya a una reivindicación, un partido o un dirigente de izquierdas, hay que respetarlo. Esa es la diferencia.

Tiene todos mis respetos el que una persona de la cultura haya dado un paso de incorporarse a una lista, que por cuestiones de la ley electoral tuvo que salir de ella. Yo creo que ha hecho un buen trabajo. De cara al futuro, estamos en una fase de designación de cabeza de lista en los diferentes municipios. Estamos hablando del candidato número uno. Es algo que todavía no toca y no valoramos.

Ustedes han centrado las críticas en que el Gobierno está atacando al Gobierno de Ayuso desde el Consejo de Ministros, pero el PP también lleva siempre en su discurso indirectas y directas contra el Gobierno de España…

Lo que está ocurriendo es que tenemos a un presidente del Gobierno de Madrid, porque ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, y es el que menos ha hecho por Madrid como presidente del Gobierno, de todos los que ha habido. Los constantes ataques que hemos sufrido, en ninguno, a lo mejor estamos equivocados, pero en ninguno hemos tenido el apoyo y la solidaridad de la izquierda madrileña.

Si esto que hemos hecho en Madrid de defender la autonomía fiscal, lo hicieran en Cataluña, el PSC estaría apoyando esa ley. Aquí lo que hacen es oponerse. Ni una sola de las rebajas de impuestos ha tenido el apoyo de la izquierda. Este jueves ha habido una rebaja fiscal en la Generalitat Valenciana que ha apoyado el PP. Aquí el PSOE nunca ha apoyado ninguna bajada fiscal. El problema es que hay un Gobierno de España que tiene Madrid como baza política, cabeza a batir para las próximas elecciones. Frente a eso uno se tiene que defender. Tenemos un Gobierno que usa las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para atacar a una comunidad autónoma. Mezclarlo todo yo creo que es injusto. Si a ti te pegan y tú te defiendes, no puedes decir, hay dos que se están pegando.

En estas dos últimas legislaturas, lo que ha centrado el debate ha sido la gestión de las residencias. En un principio, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid dijeron que era de Pablo Iglesias, luego la presidenta reconoció que la gestión era suya…

No, lo que dijo la presidenta recientemente... Hubo un momento en el que en el ámbito de sus competencias, ella centralizó las decisiones. Lo cuál no significa que tengas la competencia general. La competencia aquí, a no ser de que nos estén diciendo que Pablo Iglesias nos estaba mintiendo desde la mesa del Consejo de Ministros, porque toda España oyó lo que dijo y no recuerdo a nadie ni de la izquierda mediática ni política desmentir eso. Es un ejemplo claro de la utilización del dolor.

Madrid fue una de las regiones más golpeadas por la pandemia y es evidente que tu número de fallecidos aumenta. Decir que aquí ha habido 7.000 personas que tristemente han fallecido y que eso es poco menos que culpa de una presidenta, como vemos en redes sociales..,. A la presidenta le están llamando constantemente asesina y no pasa nada. A mí me duele que la izquierda crea que puede jugar con el dolor de las familias. Fueron decisiones muy difíciles. Se hicieron traslados, cada persona fue evaluada y que haya todavía gente hablando de eso genera más dolor en las familias.

“Decir que aquí ha habido 7.000 personas que han fallecido y que eso es culpa de una presidenta, como vemos en redes sociales... A Ayuso la están llamando constantemente asesina y no pasa nada” - Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid

¿Se podría haber gestionado mejor si en aquel momento se hubiera tenido más personal sanitario?

Hombre, fíjese. Nosotros tenemos más de 4.000 sanitarios que antes de la pandemia y 641 profesionales sanitarios en Atención Primaria más que antes de la pandemia. El presupuesto en la Comunidad de Madrid es de 25.000 millones de euros. Casi 10.000 millones va destinado a Sanidad. Nos están pidiendo que destinemos un 25%, cuando ya es un tercio.

Es injusto a la hora de comparar cuando el esfuerzo que se está haciendo en Madrid es importante. Hace varios meses que el Ministerio de Sanidad tiene sobre su mesa un documento de recomendaciones firmadas por las comunidades autonómicas del PP y también el País Vasco. Ahí lo que se dice claramente es que tenemos que abordar esto desde dos perspectivas. Nos faltan médicos, se nos van. Hay que mejorar las condiciones, eso lo tiene que decidir el Ministerio de Sanidad. A medio y largo plazo se necesitan más médicos. Todas las estadísticas dicen que se van a jubilar un 30% de los médicos de aquí a 10 años. Hay que empezar ya a formarlos. Es lo que pide la presidenta, cuando habla de lo de la nota de corte, resulta que si aumentas las plazas para estudiar Medicina, la nota de corte baja. La solución nos compete a todos. Esto va a ir ocurriendo en más sitios.

