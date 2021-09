‘El alivio o la crueldad de los muertos’, humor valleinclanesco

A esta pareja no se le ocurre otra cosa mejor que despedir a Jessica, la criada sudaca de la que no saben ni de donde procede y que, a pesar de ser interna, no saben ni donde viven, pues no la soportan. Hartos de negritas desean una blanquita que hable inglés y les permita practica el idioma. Algo que dicen sin convicción, do you know what I mean?