Allegados: el bizantinismo como noticia

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Un hombre toma una fotografía de las luces de Navidad, en Málaga durante la pandemia.

Sin embargo, nadie hubiera entendido que ante la Navidad se mirara para otro lado sin tener en cuenta, al margen de las creencias de cada cual, la costumbre de celebraciones familiares y sociales, así como los hábitos de consumo masivo en estas fechas por una buena parte de los ciudadanos que aún se lo pueden permitir. No es cierto que las autoridades hayan pasado la patata caliente a los ciudadanos.

De hecho, esa ha sido la razón para el descuelgue del acuerdo de alguna comunidad autónoma que no quiere verse con las manos atadas en la desescalada, aunque corra el riesgo de volver a precipitarse.

No creo que sea necesario recordar que tanto el toque de queda como los cierres perimetrales y las limitaciones de aforos siguen estando vigentes, y con ellos las limitaciones a la movilidad que, frente a las críticas a causa de su duración y de la delegación en las CCAA, se han demostrando como eficaces frente a la segunda ola pandémica. Los números de la incidencia de la pandemia, en franco descenso aunque trágicos, avalan el estado de alarma decretado en octubre y su prórroga del mes de noviembre. Sin embargo, los partidarios de un confinamiento drástico siguen considerando dentro de este esquema previo cualquier medida de flexibilidad como contraproducente. Otros, al contrario, han valorado el acuerdo como una intromisión inaceptable en sus competencias y como una restricción excesiva a la recuperación de la actividad económica. Una resistencia política y económica que, aunque soterradas, no han dejado de operar desde el inicio de la pandemia.

Por otra parte, a lo largo del confinamiento creo haber leído a los mismos medios ponderando la confianza en la responsabilidad ciudadana anglosajona y criticando la tendencia latina a la imposición y a tratar como menores a los ciudadanos. Ni tanto ni tan calvo. No se ha eludido la responsabilidad de unas medidas consensuadas ni tampoco se trata como menores de edad a los ciudadanos.

El significado del término, sin embargo, no es ambiguo ni está sujeto a polisemia alguna, por el contrario va destinado a integrar a personas más cercanas que carecen de vínculo familiar directo. Lo que no justifica en ningún caso su interpretación como una bula para que cada uno haga lo que quiera.

Ahora ha tocado explotar el término de ‘allegados’. El resto de los acuerdos y las restricciones son lo de menos. Da la impresión que hablar de allegados, en estos tiempos tan proclives a las fobias y las aversiones, más allá del distanciamiento físico, se hubiera convertido en motivo de burla, cuando no de anatema para enturbiar el acuerdo del Consejo Interterritorial del SNS.

En este momento, la expresión del populismo, no solo ha sido tan solo el negacionismo político, también forma parte de la agitación antipolítica, con que tan pronto se reprocha a las autoridades un exceso de ambigüedad y flexibilidad, como a renglón seguido se denuncia la ruina de la hostelería por las medidas restrictivas.

Normalmente para mal, porque las buenas noticias no importan tanto como los maniqueos. Llevamos a vueltas con este debate desde el inicio de la pandemia. Nos hemos pasado estos meses entre maniqueos y bizantinismos: sobre el 8-M, el control de los aeropuertos, los test de antígenos y las PCR, las mascarillas, el grado del confinamiento... y ahora los allegados.

La incorporación del término ‘allegados’, como también una mayor flexibilidad del horario previsto para el toque de queda en fechas señaladas, que no formaban parte del borrador inicial que hace una semana se hizo público, es fácil deducir que es fruto de la aproximación a la diversidad epidemiológica y sanitaria y a las distintas alternativas propuestas por las CCAA, ni más ni menos que para llegar a un acuerdo. Todavía habrá quien diga que no se corresponde con la evidencia científica y habrá de nuevo que responderle que tiene razón, pero que la política trata precisamente de hacer compatible la evidencia con la complejidad de la realidad social en un contexto de incertidumbre.

Por eso, ni mi familia ni yo pensamos escudarnos en una ambigüedad puntual para hacer lo que nos dé la gana, por mucho que algunos lo propaguen y lo agiten. Por eso cumpliremos con el toque de queda y cierre perimetral y nos reuniremos en nuestra casa y solo el núcleo familiar.

En resumen, siguen vigentes los indicadores, el decreto de octubre y las restricciones de horarios y aforos de las CCAA. No existe ninguna base para la conclusión de que el Gobierno y las CCAA se laven las manos. Peor hubiera sido ignorar la realidad de las fiestas y no buscar un acuerdo que, aunque insatisfactorio, siempre es mejor a que no lo haya. Sé por experiencia lo difícil que es tejer acuerdos y la importancia de lograrlos.

No quisiera creer que convertir un debate semántico en la noticia de estos días tenga nada que ver con haber doblegado la curva epidémica o con el amplio apoyo a los Presupuestos en la reciente votación de el Congreso. Distracción, la justa.