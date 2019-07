Almagro, reserva natural del Siglo de Oro

El objetivo de Ignacio García, el director artístico del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, es conseguir que este festival sea una reserva natural del patrimonio cultural del teatro y la palabra del Siglo de Oro. Un patrimonio inmaterial de la humanidad que necesita de este tipo de reservas. No porque esté en peligro de extinción, sino porque necesita entornos en los que se le permita vivir, expandirse, crecer, desarrollarse, innovar y concretar toda la potencia que tiene para la sociedad actual y las futuras, como la tuvo en su momento. Un Siglo de Oro clásico, de siempre y para siempre, que no tradicional, no fijado y fijo en un momento histórico y en una época pretérita. Un clásico para las gentes de hoy que se prepara para seguir siendo clásico mañana.

Objetivo no siempre bien entendido. Pues para desarrollarse es necesario probar a hacer. Y la prueba conlleva el error, la equivocación. Sin ellas no hay aprendizaje ni renovación. Algo que, a pesar de que los sabios lo digan un día sí y otro también, se acepta mal y muy poco en una sociedad que exige el éxito y el aplauso inmediatos. Algo que ni los políticos, responsables de una política cultural, ni la sociedad aceptan de buena gana. Todo tiene que brillar, deslumbrar, entretener y conseguir muchos likes, crear un estilo de vida de colorín que consagren los suplementos dominicales de los periódicos y, ahora, además, ser tendencia en Instagram.

Por eso es admirable la valentía de Ignacio García que aplicando la técnica de repetición del discurso, defiende una y otra vez el crear un entorno de seguridad, como es una reserva natural, para que la sabia palabra del Siglo de Oro se haga carne, acción, emoción, conocimiento, hoy. Y, también, diversión, entretenimiento. Un lugar en el que equivocarse contemporáneamente.