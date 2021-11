Almeida propuso a Ayuso una tercera vía para cerrar el conflicto por el PP de Madrid

Carlos Álvarez via Getty Images

Carlos Álvarez via Getty Images El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el líder popular, Pablo Casado

Continúa el conflicto abierto entre la dirección nacional del Partido Popular y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la pugna por dirigir la formación en Madrid. Los movimientos entre ambas partes continúan y ha trascendido que Ayuso y el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, almorzaron juntos la pasada semana en la en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional.

Aunque este encuentro ha sido calificado uno más marcado por la “normalidad y amistad entre los partners”, informa Europa Press, en él se habría producido una relevante oferta como una suerte de método para firmar la paz. Se trata de la tercera vía en el congreso de los populares, es decir, el apoyo a un candidato distinto a Ayuso y a Almeida. Según apuntan medios como El País o la Cadena SER, esta fue la propuesta que lanzó el regidor ya avanzada la comida.

La idea no habría cuajado en el equipo de la presidenta regional, que ha rechazado la propuesta. No obstante, desde el entorno de Ayuso han señalado que en dicha reunión no se habló de ninguna tercera vía o de listas y sí de proyectos de “unidad”. Desde la SER han dado a conocer que la persona que encarnaría esa tercera vía sería la actual secretaria general del PP en Madrid, Ana Camins.