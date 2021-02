Almeida pasa en un segundo de atacar a Fernando Simón a usar sus palabras para defender a Ayuso

Preguntado por ello este sábado, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha querido echar un capote a su compañera de partido y lo ha hecho valiéndose de las afirmaciones de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Eso sí, previa crítica al propio Simón:

“Obviamente hay una tendencia en estos momentos y no lo indica sólo la Comunidad de Madrid. Yo creo que también Fernando Simón, aunque no hay que fiarse de lo que diga Fernando Simón, porque ya sabemos que suele fallar más que acertar; pero Fernando Simón ya ha dejado más o menos claro que los números son decrecientes, que la tercera ola se está venciendo, que vamos hacia escenarios en la cual (sic) el número de contagios va a ser inferior y en función precisamente de ese escenario es en lo que se ha adoptado esta decisión. No hay contradicción alguna entre lo que dice la Consejería y la presidenta”.