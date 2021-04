Le buscan novia a Almeida en la radio

En plena vorágine de la campaña electoral, y mientras los políticos salen a respaldar a sus respectivos candidatos, el alcalde de Madrid se ha enfrentado este viernes a los micrófonos de esRadio. José Luis Martínez Almeida analizó importantes cuestiones como si integraría a la vicealcaldesa Begoña Villacís y a otros integrantes de Ciudadanos en la lista de unas hipotética elecciones municipales -sí-, si haría esto también con miembros de Vox -sí- o si llegaría a un pacto de Gobierno con los de Santiago Abascal -sí-. No obstante, todo esto quedó eclipsado cuando llegaron las preguntas de los oyentes. Así fue como le buscaron novia a Almeida en la radio de Losantos.

Entre quejas vecinales sobre los patinetes eléctricos que circulan por las calles o qué fue de aquella promesa de que Madrid Central se acababa con su llegada a la alcaldía se colaron dos propuestas y un consejo de tres mujeres. ¿Cuál era su preocupación? Que Almeida tenga pareja.

Con la descripción de “100% protestador, 100% Tinder”, el político popular pudo escuchar los mensajes de audio de WhatsApp enviados por los oyentes. “Señor Almeida, si no tiene novia, por favor no se la eche cantante. No nos caigamos de pie de tiesto. Yo si quiere me ofrezco con lo que sea, pero por favor no se la eche cantante”, así de contundente y dispuesta arrancaba la primera proposición.